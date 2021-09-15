Okullarda yüz yüze eğitim başlayalı bir haftayı geçti. Geçtiğimiz yazıda 'veli olmayı unutmuşuz yeniden öğreniyoruz' konulu bi yazı yazmıştım.

Dün izlediğim bir video ile öğretmenlerin de eğitimci olmayı unuttuklarını dehşetle fark ettim.

Antalya'da bir ortaokulda sabah sıra olmuş çocukları önüne almış bas bas bağırarak konuşan bir öğretmenin videosuydu bu. Konuşma "Susun, ağzınızı, yüzünüzü dağıtırım, ben konuşuyorum burada" cümleleriyle konuşuyorum burada" başlıyor. Bu cümlelerden sonra söylediği hiçbir şeyin anlamı yok bence. Cümleyi tek tek inceleyelim...

"Susun"... Eline mikrofonu almışsın çift sıra olmuş önünde çaresizce duruyor çocuklar. Cevap verme şansları da hakları da yok. İletişim değil dikte! Eğitim bu mu?

DİSİPLİN CEZASI ALMALI

"Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım" cümlesi için yapacağım her yorum hafif kalacak. Bence kesinlikle disiplin cezası almalı, hatta daha da önemlisi minicik çocukları tehdit ve korkutmaktan hakkında dava açılmalı... "Ben konuşuyorum burada!" lafının altındaki egonun kaynağı nedir bilemedim.

Senin konuştuğun besbeli... Aslında konuşmuyor zehir saçıyorsun...

Benim kızım da ortaokula yeni başladı.

Daha ilk günden disipline gitmekle korkutmuşlar çocukları. Bu çocuklar iki yıldır okula gitmiyor. Zaten okuldan soğudular.

Bir de daha başlar başlamaz bu neyin disiplini anlamıyorum. Önce bir okula alıştırın, yeniden sevdirin, sonra disiplin konusuna bakarsınız. Ayrıca disiplini böyle sağlamak geçen yüzyılda kaldı.



KORKU İLE EĞİTİM OLMAZ

Karşınızdakiler teknoloji çocuğu.

Korkutarak, bağırarak disiplin sağlayamayacağınızı artık öğrenmiş olmanız gerekiyor. Sayın Milli Eğitim Bakanı'na buradan sesleniyorum. Çocuklar okuldan soğumadan, öğretmenlere 'yeni kuşakla iletişim' semineri düzenleseniz iyi olacak fikrimce.

Zaten her şeyden sıkılan, baskıya gelemeyen bir nesle bu şekilde yaklaşılmaya devam edilirse iş işten geçebilir. Bir yıl değil bir gün bile kaybetme lüksleri yok bu çocukların.

Bu arada işini sevgi ve saygı ile yapan eğitimcileri tenzih ediyorum.

Onlara saygımız sonsuz.