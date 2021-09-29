Eskiden bilgi sahibi olmak gücü elinde bulundurmak anlamına geliyordu. Çünkü bilgiye ulaşmak oldukça zordu. Günümüzde ise aklınıza gelen bir kelimeyi arama motoruna yazıyorsunuz ve hoop sayfalarca bilgi dökülüyor önünüze. Bilgiye ulaşmak kolaylaştıkça aslında bir o kadar zorlaşıyor.

Çünkü arasından gerçek olanı, işe yarar olanı bulup, yorumlamak hayli güç.

Bilgiye ulaşmak kolaylaştığı için herkes kendini bilim insanı, doktor, gazeteci, kuaför vs. sanıyor. Bu yüzden de uzmana danışmak yerine googl'a soruyor ve bu bilgiye uzmandan daha çok inanıyor.



ÇARPICI SONUÇLAR

Yeni çağın hastalığı siberkondri...

İnternetten hastalık arama hastalığı olarak tanımlanan 'siberkondri' ile ilgili yapılan araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor... Sağlık okur yazarlık seviyesi arttıkça siberkondri seviyesinin azaldığınının ortaya konduğu araştırmaya göre, Z kuşağı vücuduyla ilgili açıklayamadığı bir durum fark ettiğinde onu internetten birçok kez araştırıyor.



DOKTORA GÜVENMİYOR!

Aile hekimi ya da uzman doktor görüşünden çok internetten elde ettiği bilgileri ciddiye alıyor. Hastalık belirtilerini internette araştırırken o hastalığı olan kişilerin tıbbi durumlarının, hastalık belirtilerinin ve deneyimlerinin tartışıldığı forum sitelerini de ziyaret ediyor.

Yapılan araştırmada bu kişilerin, farklı internet sitelerini birçok kez ziyaret ettiği ve rahatlayamadığı, internette hastalık araştırdığı sürede diğer çalışmalarını aksattığı ortaya çıktı. Siberkondrik durumunun cinsiyete göre farklılaşmadığı görülürken, eğitim düzeyi yükseldikçe siberkondri'nin azaldığı görüldü.



SOSYAL MEDYA ARTIRIYOR

Sosyal medya kullananlarda siberkondri oranının yüksekliği de araştırmada dikkat çekti. Araştırmada, aile sağlığı merkezine başvuran kuşakların internetten daha fazla hastalık araştırdığı ve yüksek seviyede siberkondrik olduğu da belirtiliyor. Yani araştırmanın sonucuna göre Z kuşağı internete doktordan daha fazla güveniyor bu bir, eğitim ve bilgi seviyesi düştükçe bilime olan güven azalıyor bu iki...