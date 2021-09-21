Çeşme, Türkiye'nin turizm destinasyonları arasında ilk üçte... Antalya, Bodrum, Çeşme ve Marmaris-Datça sıralamasında yerli turistin gözdesi ise Çeşme ve Alaçatı. Ancak Çeşme'nin en büyük dezavantajı da bu aslında... Yerli turiste hitap ettiği için hem sezonu kısa hem de büyük yatırım az... Büyük yatırımdan kastım 5 yıldızlı oteller, büyük tesisler... Örneğin Antalya, Bodrum ve Marmaris'e yabancı turistler de geldiği için okulların kapanması bu merkezlerin bir anda boşalmasını engelliyor. Antalya mevsim koşullarından dolayı daha uzun bir sezona sahip. Ancak Çeşme'nin yarıştığı segment daha çok Bodrum ve Marmaris'te... Zengin ve yerli turist genellikle Antalya'yı değil Bodrum ve Çeşme'yi tercih ediyor. Bodrum bu konuda çok çok daha ileride...



ATAĞA GEÇTİ

Fakat Çeşme yeni bir atak yapıyor. Dünyanın en ünlü ve güzel plajları arasında yer alan Ilıca plajında bulunan ve eskiden Sheraton olarak bildiğimiz otel Swissôtel Residences Çeşme adıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor. Dünyanın öncü otel grubu Accor çatısı altındaki premium segment Swissôtel markası ve Ege Bölgesi'nin güçlü yatırımcıları Miray İnşaat, Dilek Holding, ZA Madencilik konsorsiyumu ile inşasına başlanan projenin mimarisini Durmuş Dilekçi, iç mimarisini ise Toner Mimarlık kurucusu usta mimar Mustafa Toner üstleniyor.



10 MİLYON EURO'LUK VİLLA

Swissôtel markası, seçkin ve ileri düzey otelcilik anlayışını rezidans konseptine de taşıyarak dünyada hızla yaygınlaşan markalı rezidans yaşamını Çeşme'de hayata geçiriyor. Dünyanın en özel plajı Ilıca'nın ilk ve belki de son markalı rezidans projesi Swissôtel Residences Çeşme; konumu, göz alıcı peyzajı ve otel konforu sunan sosyal alanlarıyla dört mevsim ayrıcalıklı yaşam sunmayı vadediyor. Swissôtel Residences Çeşme'de birbirinden farklı metrekare ve tiplerde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler, 6 adet bağımsız villa ve 6 adet bahçe dubleks, özel ve ayrıcalıklı yaşama açılacak. 102 m2 ile 1.300 m2 arasında değişen daireler, 563 bin Euro'dan 10 milyon Euro'ya kadar değişkenlik gösteriyor. 2022 yılında teslimi hedeflenen projenin yatırım bedeli 250 milyon lira. Ayrıca projenin sunduğu imkanlardan biri de bu komplekste yaşama şansına sahip olurken aldığınız dairenin içini de isteğinize göre kişiselleştirme olanağı.



LÜKS SOSYAL YAŞAM

Kafeler, restoranlar, alışveriş noktaları, barlar ve kulüpleriyle canlı ve eğlenceli bir sosyal hayata davet eden projede açık ve kapalı yüzme havuzları, buhar odası, pilates stüdyosu, fitness ve rezidans sahiplerine özel plaj bulunuyor. Aynı zamanda Ilıca plajının florasıyla bütünleşen zengin habitatı peyzaj mimarisinde göze çarpıyor. Denizin ve sahilin esen rüzgarlarına karşı koyabilecek, çevresel iklim şartlarına uygun bitki türleriyle zenginleştirilen yeşil alanlarda suyun akıllı kullanımına öncelik veren otomatik sulama sistemi tercih ediliyor.



SADAKAT PROGRAMI

Swissôtel Residences Çeşme'den ev sahibi olanlar 'Accor Ownership Benefits' programına dahil olarak Accor Live Limitless Platinum statüsüne katılım önceliğinden tüm dünyada Accor otellerinde VIP rezervasyona, otomatik statü yükseltmeye ve indirimlere kadar birçok avantajdan yararlanabilecek. Aslında bu da demek oluyor ki Çeşme bu zincirin bir parçası olacak. Buranın sahipleri ve üyeleri sadakat programında başka ülkelere giderken pek çok zengin turist de Çeşme'ye gelecek. Geçtiğimiz ay açılan Marriot Grubu'na ait Reges'in ardından Accor Grubu'na ait Swissotel markasının da gelmesiyle Çeşme'nin level atlayacağı ve bunun arkasının geleceği kesin. Hem belki 12 ay turizm hayali de gerçek olur!

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