İspanya'yı finalde 6-0 gibi farklı bir skorla yenerek ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Takımı Türkiye'ye geldi. Büyük bir coşkuyla İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan milli futbolcuların kutlamasına bando da eşlik etti.



Bilindiği üzere Türkiye Milli Futbol Takımı Hollanda karşısında 6-1'lik bir yenilgi almış bunun sonucunda da teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrılmıştı. Futbol, ülkemizde ve dünyada en çok takip edilen spor dalı. Bu sporu yapan futbolcular ve bu futbolcuları yetiştiren teknik adamlar için büyük paralar harcanıyor. Attıkları her adım haber yapılıyor. Yenilgileri de zaferleri de ülke gündemini uzun süre meşgul ediyor.



Evet ampute milliler büyük bir coşku ile karşılandılar havalimanında... Ancak elde ettikleri büyük zafere karşılık bu karşılama bence devede kulak. Zaten böyle bir zafer kazanmasalardı adlarını kim anıyordu? Bu seviyeye gelene kadar yaptıkları maçları kim takip ediyordu? Bir elin parmaklarını geçmez!



'BİZİ DE KARŞILAYIN!'

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın maçın ardından söylediği sözler bunu açıklamaya yetiyor... 19 Eylül Gaziler Günü'nde şampiyon olduklarının altını çizen Çakmak, "Bu vatanın birliği, beraberliği, bekası için evladını, babasını feda eden Aziz Şehitlerimizin mekanları cennet olsun.



Sözümüzü tuttuk. Allah nasip ederse saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'nda olacağız. Falcao, Van Persie gelince milyonlar geliyor. Biz de yarın Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonsporlu taraftarları bekliyoruz" dedi.



Bu gurur verici tablonun ardındaki üzücü ve haklı isyana karşılık havaalanında bandoyla karşılandılar.



COŞKUYA HASRETİZ!

Çakmak'ın havalimanında yaptığı açıklamalar da büyük mesajlar içeriyordu:

"Biz Avrupa Fatih'i olduk. Bu çocuklar çok büyük bir zafer kazandılar. İnandılar ve başardılar. Çok mutluyuz. Havalimanına indiğimiz dakika itibariyle havalimanı ekibi, emniyet personeli bizi o kadar yürekten kucakladı ki... Biz bu coşkuya hasretiz, biz Avrupa'da bir numarayız.

Başarı tesadüf değil, fedakarlıkla oluyor.



Osman Çakmak



2017 ve 2021'de Avrupa şampiyonuyuz, 2022'de Dünya Kupası var. Asıl film o zaman..." Milli takımın Avrupa şampiyonu olduğu günleri gözünüzde bir canlandırın!



Arabalar, kornalar, yüzlerini kırmızı beyaza boyamış vatandaşlar. Çoluk çocuk herkese yayılan bir kutlama havası...

Havaalanındaki kutlamaya bile hasret olduklarını söyleyen Çakmak'ın sözleri gerçekten de üzücü değil mi?



Oyuncuların çoğunun gazilerden oluştuğunu da göz önünde bulundurursak vatanı için uzuvlarını kaybettikten sonra İstiklal Marşı'nı Avrupa'ya dinleten bu Efeler (Takım efeler olarak anılıyor) çok daha fazlasını hak etmiyor mu?