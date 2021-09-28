Tatil denince pek çoğumuzun aklına hala deniz, kum, güneş üçlüsü geliyor. Ancak turizm artık sadece tatil anlamına gelmiyor. Tarihi, kültürel gezileri kanıksamıştık ki son dönemin modası yeme içme yani gastronomi gezileri oldu. Nerede ne yenir, hangi kültürün mutfağında değişik lezzetler var onun peşinden gitmeye başladık. En yeni seçeneklerden biri olan uzaya gitmek bile eskidi. Şimdi moda Taliban turu...





40 BİN 500 LİRA

Rusya'da bir turizm şirketi, Afganistan'a "Taliban turu" paketini satışa çıkarmış. Rusya'dan Taliban kontrolündeki Afganistan'a 10 günlük turistik gezinin maliyeti ise 350 bin ruble (40 bin 500 TL) olarak açıklanmış.

Krasnoyarsk kentinde Tur operatörlüğü yapan Galina Jdarnova, Moskovski Komsomolets gazetesine demecinde, "Tatilini genelde Rusya dışında geçiren bir müşterim, Afganistan'a gitmek istediğini söyleyince bir ön çalışma yaptık. Afganistan'a tur düzenlemenin yolunu bulduk" dedi. Turun detayları ise şöyle: İlk aktarma durağı İstanbul Havalimanı ancak İstanbul'dan Kabil'e doğrudan sefer bulunmadığı için buradan ikinci bir aktarma yapılıyor. 35 saatlik yolculuğun sonunda Kabil'e ulaşılabiliyor. 10 günlük Afganistan turu, sadece Taliban tarafından kontrol altına alınmış bölgeleri kapsıyor.

Herkes ülkeden kaçmaya çalışırken oraya turistik seyahate gitmenin amacını anlayan varsa anlatsın. Her şeyin ulaşılabilir olduğu dünyada yasak olanın çekiciliği mi?

Ben farklıyım, marjinalim demenin yeni bir yolu mu?

Yoksa sosyal medyada yayınlayacak ilginç bir şey arayan fenomen buluşu mu?

Peki siz Taliban yönetimine turistik gezi yapmak ister miydiniz?