Dersimiz Harry!

Popüler ismi ile 'fun' yani hayranlık kulübü... Şimdi orta okul, lise çağındaki çocuklarınızın çoğunun ağzından sık sık duyduğunuz bir kelime...

Nedir peki bu fun kulübü? Futbol takımı tutan ebeveynler daha iyi anlayacaktır bir takımın taraftarı olma, kendini bir gruba ait hissetme duygusunu... İşte özellikle ergenlik çağındaki çocukların daha çok ihtiyaç duyduğu 'ait olma' hissini en kolay tatmin edebilecekleri şey bir ünlünün hayran kulübüne üye olmak. Aynı zevklere sahip olan kişilerin başına lider olarak koydukları ünlünün etrafında toplanmak...

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ GİBİ

Peki zararlı mı? Bazen elbette... Ama bazen de sivil toplum örgütü gibi çalışabiliyorlar.

Popüler kültüre dair her şey gibi bazen hayranlık müessesi de hafife alınabiliyor.

Fan'lar öylesine büyük ve güçlü gruplar ki etki alanları kimi zaman şaşırtıcı olabiliyor.

Örneğin Britney Spears fanları, Britney'e özgürlük sitesi üzerinden ünlü yıldızın neden bir vasiye ihtiyaç duymadığını anlatan bir açıklama yayınladıklarında sene 2009'du. O günlerde ilk adımları atılan Britney'e özgürlük hareketi, zaferle sonuçlandı.

Kazanan Britney ve tabii ki fan'ları oldu.

Fan'ların başlattığı imza kampanyalarını, yaptıkları destek eylemleri Britney'nin yaşadıklarını tüm kamuoyuna duyurulması konusunda önemli bir etkiye sahipti.

Bir başka hayranlık haberi de Teksas Eyalet Üniversitesi'nden geldi. Zamanında One Direction grubu ve onun solisti Harry Styles'a hayran olan dijital tarih doçenti Louie Dean Valencia okulda Harry Styles dersi vereceğini açıkladı.

Harry Styles'ın sanatının fan kültürüne etkisinin işleneceği ders herkese açık olsa da onur programındaki öğrencilere öncelik tanınacak. Dersin prestijine bakın!

23 SAYFALIK KABUL YAZISI

Valencia bu dersi kabul ettirebilmek 23 sayfalık bir öneri yazısı sunmuş profesörlere...

Sonunda profesörleri ikna eden Valencia'nın dersinde Harry Styles'ın dünya sahnesine çıkmasından bu yana popüler kültürün son 12 yılda nasıl değiştiği tarihi bir bağlamda ele alınacak. Derste fan ve internet kültürü, tüketim çılgınlığı konularına değinilirken, öğrencilerin aynı zamanda Styles'ın sanatı, aktivizmi ve felsefesinden neler öğrenebileceğine dair bir perspektif sunulacak. Öğrenciler Styles'ın müziğini ve filmlerini incelerken şarkıcının favori yazarları Haruki Murakami, Bethan Roberts ve Susan Sontag'ı da okuyacak ve Styles'ın tutkulu olduğu konular hakkında da bilgi sahibi olacaklar.