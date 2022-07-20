Cepte çalan tehlike çanları

Eskiden ailelerimiz bize "Aman kızım kimsenin verdiğini yeme, yabancılarla konuşma" diye tembih ederdi. Türk filmlerinden örnekler verirdi. Biz de onlarla içten içe dalga geçerdik. Fakat bu kez tehlike kuzu kılığında kurt misali daha sinsi!

O günlerde çocuk evdeyken güvende olduğunu bilirdi ebeveynler. Ama şimdi tehlike telefon, tablet ya da internet erişimi olan her yerde... Karşınızda koltukta oturan 8 yaşındaki çocuğunuzun aklı, oyun arkadaşı kılığındaki biri tarafından karıştırılıyor olabilir.

Özellikle interaktif ve sohbet edilebilen oyunlar çok büyük tehlike içeriyor.

İKNA ETMEK ÖNEMLİ

Kızıma chat özelliğini açmadan roblox oynayabileceğini söylemiştim. Benim telefonumdan oynamasına izin veriyordum. Fakat bir gün bu özelliği açtığını ve yan taraftaki yazışmaları görünce aklım başımdan gitti.

Bu kez onu kucağıma alıp başını okşarken uzun uzun niçin chat özelliğini kullanmaması gerektiğini, başına gelebilecek tehlikeleri açıkça anlattım. Biraz korktu. Fakat zamane çocukları nedenlerini anlatmadan asla ikna olmuyor. İkna olması, her koşulda onun yanında olacağınızı ve ne yaparsa yapsın onu sevmeye devam edeceğinizi bilmesi de çok önemli. Çünkü internetteki en büyük tehlikelerden biri tehdit.

ŞANTAJ TUZAĞI!

Dijital Baba olarak tanınan Orhan Toker tüyler ürperten şantaj tuzağının aşamalarını şöyle anlatmış:

Özellikle 13-16 yaş arası kız çocuklarına kurulan ve intihara kadar giden bir şantaj tuzağı... Tuzak genelde kız çocuğunun bir internet ünlüsüyle tanışmasıyla başlıyor.

Şahıs kızımızdan normal bir fotoğraf istiyor. Sonra bir gece yarısı kızımıza aitmiş gibi görünen pornografik içerikler geliyor. Ardından da şantaj başlıyor... Gelelim kurban profiline! Kendini değersiz ve yalnız hisseden, çevresinde popüler olamamış kız çocukları..!