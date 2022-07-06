Bir masal iki kıssadan hisse!

La Fontaine'in Ağustos böceği ve Karınca hikayesini bilmeyen yoktur. Ünlü masalcı tembellik yaparak gelecek için hazırlık yapmayan insanın, çalışıp geleceğe yatırım yapana muhtaç olacağını anlatmak için bu iki hayvanı simge olarak kullanmıştır. Karıncanın çalışkanlığı konusunda şüphemiz yok. Peki Ağustos böceği gerçekten tembel mi? Sıcak havaların habercisi bu eşsiz sanatçının yaşamını hiç merak ettiniz mi? Ağustos böceği şarkı söylemeye başladıktan sonra 4 haftalık bir ömre sahip. Dolayısı ile yiyecek biriktirmesine de gerek yok. Bu minik sanatçıların sadece erkekleri ses çıkarabiliyor. Yani aslında bu bir çeşit çiftleşme çağrısı.

4 hafta süren bu dönemde ağaç boşluklarına yumurta bıraktıktan sonra ölecek olan Ağustos böceklerinin doğadaki en önemli misyonu ise kuşlar için önemli bir besin kaynağı olmak! Ağaç kabuklarının arasında yumurtalarından çıkan larvalar ise ömürlerinin yüzde 99.5'unu geçirmek için toprak altına girer. Yani onların gün ışığına çıktıktan sonraki asıl görevi yemek biriktirmek değil yem olmak! Kuşkusuz La Fontaine'in böyle önemli bir kıssadan hisseyi anlatmak için bu iki hayvanı seçmesi hikayeyi çarpıcı hale getiren unsur. Peki benim Ağustos böceğini aklamaya çalışmamın amacı ne? Kısaca söyleyeyim: Her söylenene inanmayın! Gerçek çok başka olabilir.