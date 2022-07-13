Yasaklamak kolay doğrusu yol göstermek

Kadın olmak bakımlı olmayı gerektiriyor. Anne olmak ise sorumlu olmayı... Eğer kız annesiyseniz bakımlı olmanın sorumluluğunu da göğüslemeniz ve ona doğru yolu göstermeniz gerekiyor. Temizlik bakımın ilk kuralı... İkinci kural ise tazecik cildine süreceği her şeyin çok önemli olduğunu bilmek ve onun da bu bilince sahip olmasını sağlamak. "Makyaj yapma" deyip yasaklamak en basiti... Ancak kendi gençlik yıllarınızı düşünüp bunun yasakla çözülemeyeceğini hemen anlayabilirsiniz.

Bu yüzden de temiz içerik ve cilt tipine uygun ürün kullanımından tutun pek çok şeyi önce bir uzmana danışmalı, sonra cildinin ne kadar önemli olduğunu ona anlatmalı ve yol göstermelisiniz. Ben de kızı ergenlik karasularında bir anne olarak üstüme düşen bu vazifeyi yapıp Dermatoloji Uzmanı Dr. Tuğçe Özkapu'ya sordum... Sevgili doktorumun söylediklerini aynen size aktarıyorum...



ÖNCE TEMİZLİK ŞART

"Piyasada çok fazla ürün var. Bu kadar ürün olunca kafalar karışabiliyor.

Başlangıç noktası her zaman yüz temizleyicileri... Yüz temizleyicilerini seçerken karar vermemizi sağlayan püf noktası cilt tipi. Cilt yağlı mı, kuru mu, bunların birleşiminden oluşan karma yapıda mı yoksa hassas mı? Peki sadece temizleyici yeterli mi? Hayır elbette ama olmazsa olmazımız cilt temizliği..."



Dr. Tuğçe Özkapu



KORUMA VE NEMLENDİRME

Sağlıklı bir cilt için uygun ph yapısına sahip dermokozmetik ürünleri tercih etmenin de önemli olduğunu ekleyen Uzm.

Dr. Özkapu, "Cilt bakım rutini oluşturmak için temizleyici yanına güneş koruyucu ve nemlendirici de eklemek gerekir. Bazı güneş koruyucuların nemlendirici hatta fondöten gibi kapatıcı özelliği de olduğu için sabah rutininde temizleyici ardından güneş koruyucu yeterli olabilir...

Eğer nemlendirici özelliği zayıf bir güneş koruyucu ise güneş kremi öncesinde sabah rutinine bir nemlendirici de eklemek iyi olacaktır. Nemlendirici seçiminde hyaluronik asit ya da seramid içerikli ürünler tercih edilebilir.

Ayrıca sağlığa zararlı maddelerin Paraben, SLS (Sodyum lauril sülfat), SLES(sodyum lauril eter sulfat) içermeyen temiz içerikli ürünleri tercih etmek doğru olacaktır" dedi.



CİLT TİPİNİZ HANGİSİ?

■ Bir parça peçeteyi burun bölgenize bastırıp ne kadar yağlandığına bakabilirsiniz.

Yağlanıyorsa cildiniz yağlı...

■ Nemlendirici sürdükten sonra hızlı bir şekilde emiliyorsa cildiniz kuru.

■ Temizleme işleminden yarım saat sonra ciltte parlak ve sağlıklı bir görünüm oluşuyorsa cildiniz normal...

■ Kızarıklık, yanma acı sorunu yaşıyorsanız cildiniz hassas olabilir.