Kabus geri dönüyor

Mayıs ayının son günlerinde toplu ulaşım dahil olmak üzere kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalkmıştı. Bu özgürlüğe kavuşmamızın üzerinden henüz bir buçuk ay bile geçmeden hastalık yeniden pik seviyesine ilerledi. Etrafımızdaki kişiler birer birer virüs kaparken yoğun bakımlar da yeniden dolmaya başladı. Maske takmakta nasıl zorlandıysak çıkarmakta da o kadar zorlandık. Ancak şimdi normale döndüğümüzü sandığımız sırada yeniden maskeler hayatımıza girmeye başladı... Pek çok ülke maske zorunluluğunu tekrar gündeme getirdi. Türkiye'de henüz bu konuda bir açıklama yok ama kendimizi korumak için illa ki bir yasak olması gerekmiyor. Ne kadar aşılı olsak da daha önce hastalığı geçirsek de tedbirli olmakta fayda var.

KORUYUCULUĞU KISA

Salgının başından beri en tartışmalı konuların başında aşıların fayda sağlayıp sağlamadığı oldu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yayınladığı verilere göre aşılanmamış kişilerin korona virüsten ölme olasılığının 9 kat daha fazla olduğu açıklandı. Ancak aşıların koruyuculuk sürelerinin kısa olması bu açıklamaların başka bir boyutu olarak karşımıza çıkıyor.

Bu da demek oluyor ki maskelere dönüşün akabinde hatırlatma dozu konusunda da harekete geçsek iyi olur.

KLİMA ÇARPTI SANIYORLAR

Pek çok kez mutasyon geçiren virüsün belirtileri de değişti. Özellikle yaz mevsiminde olduğumuz için kendisini klima çarptığını sanan hastaların neredeyse yarıya yakınının testinin pozitif çıktığı görülmüş. Hastalığın semptomlarından yüksek ateş ve koku/tat kaybı çok daha nadir ortaya çıkarken son dönemdeki en yaygın semptom boğaz ağrısı. Diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük.Yani ateşim yok korona değilim deyip ihmal etmeyin derim.

YOĞUN BAKIMLARA YATIŞLAR TEKRAR BAŞLADI

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan'dan gelen açıklama virüsün çok da zayıflamadığını gösteriyor. Doğan'ın sözlerini aynen aktarıyorum:

"Korona virüs vaka sayılarında ciddi bir artışla karşı karşıyayız.

Daha önceki piklerde olduğu gibi burada da şu an yeni bir alevlenme, yeni bir pikin başlangıcındayız. Vaka sayılarının günler içerisinde çok yüksek rakamlara ulaşacağını bekliyoruz" dedi. Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artışla birlikte yoğun bakımlara yatışlar da başladı. Şu an yoğun bakımlarımızda Kovid-19 tanısıyla yatan 10 hastamız var."