Yollar yine kan gölüne dönmesin!

Pek çok kişi için bayram tatili başladı.

Tatil yöreleri dolup taşmaya başladı.

Bazıları 9 gün olmasa da bir tatil yada memleket ziyareti planı yaptı. Özlediği tatile kavuşmak, bir sahil kenarında güneşlenmek, kitap okumak, yeni yerler keşfetmek için gün sayanlar var. Bir de akrabalarına, arkadaşlarına sevdiklerine kavuşmayı bekleyenler. Güzel başlayan bu planlarınızın kabusla sonuçlanmaması için son bir uyarıda bulunmak istedim. Lütfen ama lütfen bayramda "Yollar kan gölüne döndü" haberleri yaptırtmayın bize...

Sevdiklerinize kavuşmak istiyorsanız sakin, temkinli ve tüm güvenlik önlemlerini almış olarak yola çıkın. Yola çıkmadan önce uzmanların bazı tavsiyeleri var.

KONTROL VE EĞLENCE

Bakım yaptırmak gerektiğini söylemeye gerek var mı bilmem ama siz yine de yağ seviyesi, fren, lastikler, radyatör suyu gibi kontrol edilmesi gereken noktaları ihmal etmeyin. Mümkünse gece yolculuğu tercih edin. Gece yolculuğu, sıcak hava koşullarından ve trafikten kaçınmanızı sağlar. Ancak gece sürüşü ekstra dikkat gerektirir. Yorgun olduğunuzda aracı durdurup dinlenmek oldukça önemli.

Dinlenme fırsatınız yoksa mutlaka birden fazla sürücüyle yola çıkın ve aralıklı olarak değişin. Uzun yolculuklarda, enerjinizi yüksek tutmak için yanınızda sağlıklı atıştırmalıklar bulundurun.

Mevsim meyveleri, kuruyemişler, sandviçler ve bol su ideal seçeneklerdir.