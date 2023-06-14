Deliliği değil cesareti gördüler

Denizli'de markette dans eden teyze Türkiye'nin gündemine oturdu. Hem yazılı ve görsel basında hem de sosyal medyada paylaşılan görüntüler herkesin yüzünü gülümsetti. Görüntülerin tüm ülkeye yayılmasının ardından tabii ki dansçı teyze bulundu ve konuşturuldu. Emekli öğretmen Nimet İyice, o şarkıyı nerede duysa içinden dans etmek geldiğini, kimsenin olmamasından istifade ederek kendini müziğe bıraktığını söylemiş. Sonunda da nasıl tepki verileceğini bilmediği için utanarak dansını bitirmiş ve şikayet edileceğinden korkup, özür dileyerek marketten ayrılmış.

BÜYÜ ÇABUK BOZULDU

Peki niçin viral oldu Nimet Teyze'nin dansı? Çünkü aslında herkesin isteyip de yapamadığı bir şeyi yaptı. Kim ne der korkusu olmadan kendini müziğin ritmine bıraktı. Ama onun da bu içtenliğinin büyüsü çabuk bozuldu. Bir anda "elalem ne der?" kaygısına kapılarak kendini toparladı ve özür diledi. Oysa ki özür dilenecek, şikayet edilecek bir şey yoktu ortada.

BİRAZ İÇTENLİK YETER

Tıpkı Nimet Teyze gibi kendinizi müziğin ritmine, hayatın akışına bırakmışken birden aklınıza geliyor mu nerede olduğunuz, kimlerin sizi izlediği ve izleyenlerin ne düşüneceği? Hemen utanıp, korkup toparlıyor musunuz kendinizi? Oysa biraz içtenlik yetiyor sanırım insanların sizin deli değil de cesur olduğunuzu görmesi için. İyi ki cesur davrandın Nimet teyze, iyi ki herkese gösterdin içtenliğin güzelliğini...