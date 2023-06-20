Hiç havalı bir son değil!

İşte yine, bir kişi daha sosyal medyada daha çok beğeni almak, daha çok tıklanmak için canından oldu. Bir kişi de ölümle boğuşuyor. Kütahyada eğlenceden dönen iki gencin direksiyon başında yaptığı kazadan söz ediyorum. Beğeni ve 'tık' uğruna yaptığı kaza bugün bizim gazetemizde sayfa manşeti oldu. Ama ne yazık! O, bunu göremedi.

"Sosyal medya öldürüyor"mu? Hayır. Bizi öldüren egolarımız. Belki de onaylanma, hatta içimizdeki çocuğun okşanma isteği!

Geçtiğimiz yıl İspanya'da yapılan bir araştırmaya göre 2008 yılından 2022 yılına kadar dünyada 379 kişi selfie çekerken hayatını kaybetmiş. 2022'den beri de bir 50 kişi ölse neredeyse 500 kişi... Bu rakam ise sadece kayıtlara geçenler.



SELFIE DÜŞMESİ İKİNCİ SIRADA!

Araştırmanın ayrıntılarına bir bakalım!

Selfie çekiminde, 100'den fazla ölümle Hindistan ilk sırada gelirken, bu ülkeyi 39 ölümle ABD, 33 ülkeyle Rusya izlemiş.

Hindistan'daki ölümlerin önemli bir kısmı, insanların vücudunu trenlerin penceresinden veya kapısından dışarı çıkarması sonucu yaşanan kazalar yüzünden. Düşmeler ise ikinci sırada... 379 ölümün 216'sı, selfie çektirirken düşmeler sonucu meydana gelmiş.

Düşmenin ardından, otomobil veya tren kazası ile boğulmalar geliyor. Bir de ateşli silahlar, elektrik çarpması ve vahşi hayvanların saldırılarıyla gelen ölümler var. Selfie çektirirken ölenlerin yüzde 41'inin 19 yaşın altında olduğu, genel olarak ölenlerin yaş ortalamasının ise 24,4 olduğu belirlenmiş.

"Bak ben ne kadar cesurum, senin yapamadığını yapıyorum" diyerek cool ya da havalı göründüğümüzü sanıyorken ölüm haberimiz hiç de havalı görünmüyor. Ailemizin, arkadaşlarımızın, sevdiklerimizin ardımızdan döktüğü gözyaşları da hiç havalı değil.

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