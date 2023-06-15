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Zehirlenmenin de mevsimi değişti BURCU ILGIN

Zehirlenmenin de mevsimi değişti

burcu.ilgin@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.06.2023, 00:00

İklimle beraber mantar zehirlenmelerinin görüldüğü dönem de değişti. Nisan-Mayıs aylarında daha çok gördüğümüz mantar zehirlenmesi haberleri ve dolayısıyla uzmanlardan gelen uyarı vakti de haziran ayına sarktı. Çorum Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Doğan, son dönemde artan doğadan toplanan mantar zehirlenmesine karşı uyarıda bulunmuş.

AYNI MANTAR YANILGISI
Doç. Dr. Murat Doğan, "Öncesinde hayvanlar tarafından tüketildiği görülen mantar yenebilir. 'Uzun zamandır bahçemizde bulunan mantar, yıllardır aynı mantarı topluyoruz' gibi yaklaşımlar doğru değil. Çünkü en sık karşılaştığımız mantar zehirlenmesi vakaları, bu düşünceyle hareket eden hastalardan oluşuyor" demiş.

PİŞİRİLMEKLE ZEHİR GİTMİYOR
Halk arasındaki bir diğer inanışın ise mantarların pişirilmesiyle zehrinin geçtiğinin sanılmasıymış. Ancak Doç. Dr. Doğan, çoğu mantar türünün ısıya dayanıklı olduğunu kaynatmanın veya pişirmenin zehirlemeyi önlemediğini de söyleyerek mantar yedikten sonra karın ağrısı, ishal, baş dönmesi, uyku hali gibi durumlar olduğunda mutlaka hastaneye başvurulması gerektiği konusunda uyarmış. Biz de bir kez daha hatırlatmış olalım.

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