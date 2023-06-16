Beyin bağırsak etkileşimi çözülüyor

Amerikalı bilim insanları bağırsak ve beyin bağlantısının şifresini çözmeye kararlı. Son olarak vücut bütünlüğünü bozmadan bağırsak ve beynin iletişimini incelemek için yeni bir teknik geliştirmişler.

Bu yeni teknik, "normal" ve "artırılmış" titreşim seviyeleri olan mekanik bir kapsül.

Bu kapsülü yutan 18-40 yaş aralığındaki 40 sağlıklı katılımcının karın röntgeni çekilmiş.

Yeri tespit edilen kapsülün titreşimiyle, beyindeki etkileşimi izlenmiş, v.s... Sonuç olarak bu araştırmanın bize etkisi ne mi olacak? Beyin-bağırsak etkileşiminin temellerini anlamaya yardımcı olan bu kapsül sayesinde kişiye özel, etkili tedavi stratejileri planlanabilecek. Bu araştırma için 40 sağlıklı bireyin kullanılmasının etik olmaması dışında güzel bir gelişme. Ne demişler:

Sorunu anlamak çözmenin yarısı!

Canımız babalarımız

Babalar Günü'nün "lütfen" kutlanan bir gün olduğunu düşünsem de babalık hakkı ve babalar ile ilgili tabii ki öyle düşünmüyorum. Sanki biri "Mayıs'ın 2. haftası Anneler Günü ya, Haziran'ın 3. haftası da babaları kutlayalım bari" demiş gibi! Yani daha özel bir gün bulunabilirdi. Gerçi hikayesi oldukça anlamlı. Savaş gazisi bir babanın tek başına büyüttüğü 6 çocuğundan birinin fikri olarak çıkmış. Bu vesileyle dünyaya gelme sebebim babam ve kızlarımızı büyütürken benimle sorumluluğu paylaşan eşimin babalar gününü kutluyorum. Ve gerçekten çocuklarına sevgiyle saygıyla sahip çıkan, onlara kendilerini dünyanın en şanslı varlıkları gibi hissettiren, çocuklarının tüm sorumluluğunu anneyle paylaşan tüm babaların da...