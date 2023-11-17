Torun bakmanın antidepresan etkisi

Anneanneler, babaanneler, dedeler bugün yazacaklarım sizi ilgilendiriyor.

Eğer torun bakıyorsanız şanslısınız.

Yok eğer, ben sorumluluk alamam, bu yaştan sonra çocukla uğraşamam deyip bu işten kaytardıysanız yandınız. O zaman antidepresanları hazırlayın. Çünkü torun bakmak depresyonu azaltıyormuş.

Bir araştırmayla da ispatlanmış bu söylediğim. Hem de öyle kim olduğu belli olmayan 'uzmanlar' diye geçiştirilen bir araştırma değil bu. Yerli ve milli bilim insanlarımız tarafından yapılmış. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde... İsim de veriyorum: Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın...

BABAANNELERİ İZLEMİŞ

Kendi görev yaptıkları aile sağlığı merkezlerinde torunlarına bakan büyükanneler arasında, depresyonun daha az görülmesi önce Yalçın'ın dikkatini çekmiş.

"Acaba bu durum, gerçekten toplum için uyarlanabilir bilimsel bir gerçek mi, yoksa sadece bize uygun bir durum mu?" diye düşünüp geniş tabanlı bir çalışmayla test etmek istemişler. Değişik akademik alanlardaki uzmanlarla görüşüp fikir aldıktan sonra bir çalışma başlatmışlar.

Amasya, Çanakkale, İzmir ve Samsun'da 65 yaşın üzerinde kendi torunlarına bakan büyükanneleri depresyon açısından incelemişler ve sonuç tam da düşündükleri gibi çıkmış. Torunlarına bakanlarla bakmayanlar kıyaslandığında, bakanların depresyon oranlarında çok ciddi şekilde azalma tespit edilmiş. Sonuçlar sadece depresyonun azaldığını da göstermemiş, yaşam kalitelerinde de bir artış izlenmiş.

GÖNÜLLÜLÜK BİRİNCİ ESAS

Tabii ki bu sonuçları değerlendirirken bazı koşulları da göz önünde bulundurmuşlar.

Mesela büyükanne/ babanın bu işe ne kadar gönüllü olduğu, aile otonomisine ne kadar saygı gösterdiği, aileyle gerekli iş birliğini yapıp yapmaması gibi!

Ki bunlar çok önemli konular. Hele ki aileyle işbirliği ve çekirdek ailenin otonomisine saygı! Çünkü bu konudaki çelişmeler hem bakın hem de baktıranı daha çok depresyona sokabiliyor maalesef.

Ancak bu koşullarda torun bakan büyükanneler, becerilerini ve çocuk bakmadaki tecrübelerini aileye destek olacak şekilde ortaya koyarken yeni bir amaç edindikleri için iyi hissediyor. Özellikle Çin ve Japonya gibi toplumlarda da sonuçlar benzer, Avrupa ülkelerinde ise büyükanneler aile işlerine fazla karışmak istiyor. Türkiye söz konusu olduğu zaman büyükannelerin çocuk bakımına verdiği destek, hem maddi hem de manevi olarak ölçülmez nitelikte. Ama bu çalışma torun bakmanın sadece anne babaya değil kendilerine de faydalı olduğunu göstermiş oldu. Şimdi konuyu bir kez daha düşünebilirsiniz!