Yeni yıl kararları alındı mı?

Acısıyla tatlısıyla bir yılın daha sonuna yaklaşıyoruz. Nedense son zamanlarda bende yeni yıl heyecanı yerine eski yılın bitmesine üzülme durumu olmaya başladı. Sanırım yaşlılık alametleri bunlar. Neyse pozitif şeylerden bahsedelim. Mesela yeni yıl kararları...

Mutlaka yeni yılda yapmayacaklarınızı ya da yapmaya başlayacaklarınızı çoktan belirlemişsinizdir. Benim de var tabii kendime göre kararlarım. Uzman Klinik Psikolog Cansu Karaman, hedef belirlerken dikkat edilmesi gerekenleri anlatmış.

Onun uzman bakışıyla söylediklerine geçmeden önce kendi sırrımı açıklamak istiyorum. Mesela ben aldığım kararları olabildiğince çok kişiye söylerim ki, eğer o kararlardan sapma yaşarsam yüzüme vuracaklarını bildiğim için kendimi uygulamak zorunda hissederim. Ayrıca bu, her söylediğim kişiyle birlikte kendime de pekiştirme yapmamı da sağlar. Bu taktik ben de hep işe yarıyor. Bu yıl da büyük bir kararım var. Benden çok etrafımdakiler bekliyor bu kararı uygulamamı... Bu da bir sürü sopa demek! Uygulamazsam enseme inecek olan! Şimdi uzmanımızın verdiği taktiklere bir göz atalım...

Net ve gerçekçi olun...

Kendinize uygun ve gerçekleştirebileceğiniz kararlar almanız önemlidir. Gerçekleştirebileceğiniz kararlar almak kendinize güvenmenizi ve motive olmanızı sağlayacaktır.

Kendinizi başarıya hazırlayın...

Örneğin, mevcut hedeflerimizin ne olduğunu kendimize hatırlatmanın yollarını bulmamız gerekiyor. Bunu yapmanın bir yolu rutinler oluşturmak, bunları yazmak ve bunları her gün görebileceğiniz bir yere koymaktır. Bu size devam etme zorunluluğu hissi verecektir. (Benim yöntemim bu işte...) Kendinizi yormayın...

Mükemmellik ulaşılamaz. Hedeflerinize ulaşırken attığınız küçük yanlış adımların tamamen normal ve sorun olmadığını unutmayın. Örneğin, çikolata yediniz ve diyetinizi bozdunuz diye ya da meşgul olduğunuz için bir hafta boyunca spor salonuna gitmediğiniz için tamamen pes etmeyin. Herkesin inişleri ve çıkışları vardır. Hatalarınızdan kurtulmakta ve yolunuza geri dönmekte kararlı olun.

Acele etmeyin...

Hedeflerinize hemen ulaşmak zorunda değilsiniz. Hepsine hemen ulaşmayı istemek yorucu olabilir. Hedeflerinizden yalnızca birini seçin ve onu uygulamak için adımlar atın. Adım attığınızı gördükten sonra diğer hedefleriniz için harekete geçmeyi deneyin.

Aşamalı olarak ilerleyin...

Büyük hedefler kişi için zorlayıcı olabilir.

Büyük hedefleri bölmek rahatlatıcıdır.

Hedefleri başardığınızı görmek sizin için motivasyon sağlayacaktır.

İlerlemenizi takip edin...

Bu şekilde başarılarınızı sıklıkla hisseder ve devam etme motivasyonuna sahip olursunuz. Ayrıca bir hedefe ulaştığınızda her zaman kendinizi kutlamanız ve ödüllendirmeniz çok önemlidir.

Kendinize karşı nazik olun...

Kendinize gösterdiğiniz öz şefkat büyük öneme sahiptir. Başkalarından daha iyi performans gösterdiğiniz günler olacaktır ve hiç iyi performans göstermediğiniz günlerin de olmasında sorun yoktur.

Unutmayın siz bir insansınız. Ancak hedeflerimizin gerisinde kalmaya devam edersek, seçtiğimiz hedefin kendimize uygun olup olmadığını, çevremizde bir şeyleri değiştirmemiz gerekip gerekmediğini düşünmemiz gerekir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın