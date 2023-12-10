Suçlu sınıf annesi mi?

İlkokul ve anaokulu çağında çocuğu olanlar bilir, sınıf annesi ihtiyaçtan doğmuş bir olgu. Bir veli, henüz kendi işini yapamayan çocukların arkasını toplamak için gönüllü olur. Çocukların beslenmesi, okuldaki düzeni, eksikleri vs. ile ilgilenir. Bu uygulama sayesinde tüm velilerin okula gelip kalabalık yapması engellenmeye çalışılmıştır aslında...

Sonuçta tabii gönüllü yardımcı da olsa bir süre sonra sınıf annesinin çocuğu ayrıcalıklı duruma gelmeye başladı, sınıf anneleri fenomenliğe merak saldı hatta diğer velileri örgütleyerek öğretmenin işine karışanlar oldu. İşte işler bu noktadan sonra çığrından çıktı. Sosyal medyada bir çocuğun isyanı, bir şekilde sınıf anneliği olgusunun yasaklanmasına sebep oldu.



VELİLERE BİR ŞEY OLDU

Aslında burada sıkıntı, sınıf anneliği kavramında değil, ilkokul çağına gelen çocukların hala kendi işini göremeyen bireyler olarak yetiştirilmesinde. Ben ilkokula başladığım günü hatırlıyorum, annem sadece beni okulun kapısına kadar götürmüş, bir daha da veli toplantıları dışında okula uğramamıştı.

O zaman WhatsApp grupları da yoktu.

Ödev sorumluluğu da bizdeydi. Beslenmemizi kendimiz yer, ödevimizi kendimiz yapardık. Bir gün bile bir çocuğun sınıfa girerken ağladığını duymadım. Hiçbir veli sınıfın kapısında beklemezdi, sınıf annesi diye bir şey de yoktu.

Ama nedense son dönemde velilere bir şey oldu. Çocuktan daha fazla öğrenci gibi davranmaya başladılar. Çocukları okula göndermeye kıyamayanlar mı ararsın, "Benim çocuğum kendisi yemek yiyemez" deyip sınıfa girmek isteyen mi?... Öğretmenler çocuklardan çok velilerle ilgilenmek zorunda kalınca bu kez içlerinden birinin gönüllü olmasını ve çocuklarla ilgilenmesini teklif ettiler. Bu da velilerin işine geldi. İşte sınıf anneliği böyle doğdu. Bu görev sınıf anneleri arasında bir rekabete ve koltuk yarışına dönünce de yasaklandı işte!

Şimdi asıl soru şu, sınıf anneliğini yasaklayınca sorun çözülür mü?



İHTİYACI KALDIRMAK GEREK

Tabii ki hayır. İhtiyaçtan doğmuş bir şeyi yasaklamak sorunu çözmek yerine daha da derinleştirecektir. Bunun yerine o ihtiyacı ortadan kaldırmak gerekir.

Kendi özbakımını yapabilen çocuklar yetiştirmek öncelikli. Bir sonraki aşamada da velinin işini yapması için okullara daha fazla yardımcı eleman alınmalı... Bir de para toplama işi var ki o zaten yasak ama maalesef ki full time para toplamaya devam ediliyor.



ASIL REKABET WHATSAPP'TA

Sınıf anneliğinden daha gereksiz ve zararlı bir şey varsa o da veli WhatsApp gurupları... Asıl rekabet burada dönüyor.

Bu yüzden en kısa zamanda bitirilmesi gereken şey bu bence... Ama aileler kendini çocuk üzerinden var etmeyi sürdürdüğü sürece ne kadar yasaklasan faydası yok.

Her şeyin başı eğitim. Bence çocuklardan daha çok ailelerin eğitime ihtiyacı var. Nasıl çocuk yetiştirilmez konusunda tez yazmış aileler oldukça ne WhatsApp grubu terörü ne sınıf annesi terörü biter.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın