Yaşlılar baş tacımız bir de prosedürler olmasa

Bugünlerde yaşlı yakını olmanın gerçekleriyle baş başayım. Babaannem 96 yaşında, yarı yatalak.

Eşimin annesi de 90 küsür yaşında o da evde kendi işini yapabilecek durumda.

İkisinde de evde bir sorunu yok. Çiçek gibi bakıyor çocukları. Amma velakin onlar da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ve herkes gibi vatandaşlık hakları olduğu için kamusal alanda bir işimiz olduğunda işler düğüm olup kalıyor.

Tabii ki eskiye göre yaşlı bakım hizmetleri oldukça gelişmiş durumda ama bazı prosedürler tüm yolları tıkıyor. Örneğin ilaç yazdırmak büyük problem. Babannem evde bakım hizmeti aldığı için sağlık ekipleri eve geliyor ama tabii çok yoğun oldukları için bekle ki gelsinler!. Kayınvalidem ise evde bakım seviyesinde olmadığı ama hastaneye de gidemediği için işler daha da beter.

SİNİRLER GERİLİYOR

Aile hekimi tutturuyor "hastayı görmeden ilaç yazmam" diye. E onun tarafından bakınca haklı. Çünkü iyi niyeti suiistimal eden bir sürü insanla aynı toplumda yaşıyoruz. E bizim tarafımızdan bakınca biz de haklıyız. Doktora, annemiz gelemez, buralarda bekleyemez, bu merdivenleri çıkamaz" dediğimiz halde iyi niyetli bir tavır yerine "Kardeşim prosedür böyle, yazamam" gibi sert ve net bir cevap gelince çözümsüzlükle sinirler geriliyor, dolayısıyla sesler de yükseliyor.

RAPOR ALAYIM DERKEN!

Bir de işin kamusal işler kısmı var.

Örneğin bir e devlet şifresi alacaksın.

Postane diyor "kendisi gelmesi" lazım.

"Gelemez "diyorsun. Cevap yok. Hadi onu yormayayım, üzmeyeyim diye vekalet almaya çalışıyorsun bu kez de yaşından dolayı akıl sağlığı yerindedir raporu gerekiyor. "Tamam alalım" diyorsun bu kez de aynı gün içinde hem noterden kağıt alıp hem de o gün raporu tamamlaman gerekiyor ancak hastanede işler bir günde bitmiyor, bitemiyor. Bütün torunlar, çocuklar seferber... Babaanneyi rahatsız etmeden bu işi nasıl çözeriz diye araştırma geliştirme raporu hazırlanıyor.

Bu kural ve prosedürlerin kötü niyetli kişilere karşı önlem amaçlı konulduğunun farkındayım ama canla başla evindeki yaşlıyı üzmeden işleri onun yerine yapmak isteyen akrabalar için birilerinin acil bir şeyler yapması da gerekiyor.

Yani yaşlı bakımı sadece evdeki bakımla bitmiyor, bitemiyor.