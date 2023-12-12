Dersimiz nezaket

Teknolojinin hayatımızdan götürdüğü en önemli şeylerden biri de adab-ı muhaşeret... Yani görgü kuralları. "Teknolojiyle ne alakası var?" derseniz eskiden bu tip eğitimler ailede verilirdi. Şimdi ise çocuklar yaşına uygun olmayan içeriklere çok kolay ulaşabildiği ve kendini ailesinden daha bilgili saydığı için aile terbiyesine pek itibar etmiyor. Keza öğretmenine ve eğitimcilere de aynı tarifeyi uyguluyor.



TEK ÇOCUK BENİMKİSİ

Görgü kuralları insanların toplum içindeki davranışlarına, diğer insanlarla kurduğu ilişkilere, dünyada var olan diğer canlılara nasıl davrandığıyla ilgili bir kavram. Bu konudaki ilk eğitim tabii ki ailede başlıyor. Okul ise kişinin ilk sosyal hayata katıldığı olarak bu kuralları uygulamalı öğrendiği yer. Ancak son zamanlarda özellikle anaokulu ve ilkokul seviyesindeki çocuklarda çokça akran zorbalığı görmeye başladık. Sanırım aileler de fazla gereksiz bilgiyle yüklenip çocukları geleneksel ekolle değil, her mecrada ahkam kesen uzmanların anlatımıyla yetiştirdiği için düzen biraz bozuldu. Mesela pek çok aile aman tramvatize olur korkusuyla dünyada sadece o varmış gibi davrandığı için bu çocukların şirazesi biraz kaçtı. Egoist ve bencil çocuklar, etrafındakileri üzdüklerinin, incittiklerinin farkına bile varamadı.

Sonunda milli eğitim sazı yeniden eline alarak ortaokul ve liselerde müfredata adab-ı muhaşeret, görgü kuralları ve nezaket ismiyle dersler koymuş. Çok da iyi yapmış. En azından not korkusuyla öğrenirler bazı kuralları.



AİLELER DE Mİ DERSE KATILSA?

Derslerin içeriğinde görgü, nezaket, zarafet, saygı, sevgi, teşekkür etme, hürmet, edep, mahremiyet, hak, sorumluluk ve terbiye başta olmak üzere aile içi iletişim, kişisel bakım, sofra adabın, arkadaşlarla iletişim, ortak kullanım alanlarının temizliği, yardımlaşma, uygun hitap şekli, haklara saygı empati becerisi, sosyal sorumluluk, dijital ortamlarda zamanı verimli kullanma, farklı kültürlerdeki görgü kuralları ve nezaket ifadeleri gibi konular olacak.

Ne güzel değil mi? Sanki bu derslere aileler de katılsa iyi olacak gibi geldi bana.

Çünkü bu tip kuralları önce aileler hatırlamalı ki çocuklarına hatırlatsın değil mi?

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