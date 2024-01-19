Kurallar değil okul tatile giriyor

Evet bugün karne günü... Veli olarak biz de alıyoruz karneleri.

Tatil çok güzel ama çalışan veliler için biraz sıkıntılı.

Özellikle çocuk henüz evde tek başına kalamıyorsa. Neyse bu konuda yeni olanlar da durumla baş etmeyi bir şekilde öğrenecekler. Tatili çocuklarıyla birlikte geçirebilecek şanslı ebeveynlerin sıkıntısı ise tatilde kuralları bozmadan devam edebilmek ve nasıl etkinlikler yapacaklarını bilememek.

İşte uzmanlar bunun için var. Uzm. Klinik Psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel'in öneri size fikir verebilir.



YENİ TARİFLER DENEYİN

■ Çocukların akranlarıyla iletişim kurmaları için yardımcı olabilirsiniz. Tatilde arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirebileceği buluşmalar, akranları ile doğa yürüyüşleri, geziler planlanabilir.

■ Üretmek, keşfetmek ve bunu paylaşmak çocukların gelişimi için oldukça önemli. Çocuklarınızla

birlikte sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilir, yeni tarifler deneyebilirsiniz.

■ Uyku, uyanma, yemek, teknoloji kullanımı, oyun saatleri değişmemeli.

Çocuklar tatilde de rutin düzenlerine devam ederek düzenleri bozulmadan günü verimli geçirmeliler. Okula dönüşte uyum sorunu yaşamamak için düzenin devam etmesi önemli.

■ Tatillerde tüm aile üyelerinin bir arada zaman geçirmesi konusunda herkesin istekli olması önemli. Günü dolu geçirmeye çalışmak yerine herkesin ortak kararı ile yapılan planlar, etkinlikler hem çocuklar hem de ebeveynler için daha keyifli olur.

■ Ödevler veya ek çalışmalar da tatil boyunca ihmal edilmem Seli. Her gün belirli saat aralıklarında, özellikle sabah saatlerinde kısa kısa ödev veya ders çalışma, konu tekrarı gibi zamanlar planlanabilir.

■ Tatilde de ekran süresi ve sınırlar mutlaka hatırlatılmalı ve bu sınır her gün aynı olmalı. Anne ve babalar bu kuralları sürdürürken mutlaka tutarlı ve istikrarlı olmalı.



ÇOK MÜDAHALE ETMEYİN

■ Evde yapacak bir şey bulamadığını ve sıkıldığını söyleyen çocuklara ebeveynler, evde de olsalar neler yapabilecekleri, vakti nasıl verimli ve aynı zamanda eğlenceli geçirebilecekleri konusunda tavsiyeler vermeli.

■ Çocukları sınırlandırmadan, kontrolü hayal güçlerine bırakarak keyifli vakit geçirmelerini sağlayabilirsiniz.

Fazla müdahale etmeniz bireysel geçirdikleri vakitte üretkenliklerini ve yaratıcılıklarını kısıtlayacaktır.

■ Çocuklara tatilin kaç gün süreceği, tatil bittikten sonra okula tekrar eski düzeninde devam edeceği hatırlatılmalı. Küçük yaştaki çocukların daha kolay anlamaları için resimlerle somutlaştırılabilir.

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