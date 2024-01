Tatil öncesi şenlik haftası

Son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bazı uygulamalar hoşuma gidiyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklaması da onlardan biri...

Bakan Tekin şöyle konuştu:

"15 günlük tatil süreci öncesinde öğretmenlerimiz ölçme, değerlendirme süreçlerini tamamlamış durumda.

Tatil öncesindeki bir hafta öğretmenlerimizin yürüttüğü diğer idari işlemler sebebiyle öğrencilerimiz o haftayı boş geçiriyordu. Aynı şekilde bahar yarıyılının sonunda, yani haziran ayında da benzeri bir tabloyla karşı karşıya kalıyorduk. Bu yıl itibarıyla yeni bir başlangıç yapıyoruz ve o bir haftayı çocuklarımızın yarıyıl boyunca edindikleri kazanımları gündelik hayatında kullanabilecekleri bir şenlik havasına büründürmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta mümkünse bütün velilerimizi çocuklarımızın bu etkinliklerine destek olmaya, çocuklarımızı bu anlamda yönlendirmeye davet ediyoruz..."



DERSTEN DAHA ÖNEMLİ

Veli olan herkes son haftanın boş geçtiğini bilir ve hatta bu yüzden çocukları okula göndermezler.

Çünkü boş kalan çocukların hınzırlık kapasitesi artar.

Sayın Bakan da son hafta çocukların okula gelmediğini bildiğinden velilerden destek istemiş. En büyük destek benden. Her zaman okulların sadece öğretim kurumu olmadığını savunurum.

Bence çocuklar için öğretimden çok daha büyük işlevleri var okulun.

Sosyalleşme, insan ilişkileri, görgü kuralları gibi...

Pandemi döneminde bunu gerçek anlamda deneyimledik.

Çocuklar okula gidemedi. Sadece ekrandan derslerle ilgili eğitim aldılar.

Bu durumun negatif sonuçlarını (artan zorbalık, ekran bağımlılığı, empati kuramama vs. gibi) her geçen gün daha fazla görüyoruz. Bu yüzden son hafta yapılacak şenlik tadındaki etkinlikler (bence eğitimler) çok önemli.

Planlanan bilgi yarışması, kelime oyunları, yetenek paylaşımı, hitabet oyunları, münazara yarışmaları gibi etkinlikler onlara oyun kurmayı, öğrendiklerini hayata geçirmeyi, paylaşmayı, hedef koymayı öğretecek.

Bu yüzden "Amaan nasılsa ders yokmuş gitmeyiversin" demeyin sakın. Unutmayın bu etkinlikler derslerden çok daha önemli!

