İnsanlık gerçekten ilerliyor mu?

Dün bizim gazetenin manşetinde yer alan sanal kumar ve bir başka gazetede yer alan simsimi adlı yapay zeka uygulaması haberi... Sanal kumar gerçekten büyük bir tehlike, gençleri, aileleri hem maddi hem de manevi olarak bitiriyor. Öyle okeye, piştiye filan benzemiyor. Şeker patlatmalı oyunlar gibi hırsla bastığınız tuşlarda bütün birikiminiz buz gibi eriyiveriyor. Bu zararı kapatmak için tekrar tekrar oynamak istiyorsunuz.

Artık sarmal büyüdüğünde geldiğiniz noktadan çıkış yolunu bulmak çok zor.

Sizinle birlikte aileniz de bu labirentte yolunu yitiriyor. Simsimi ise bir yapay zeka robotu. Özellikle ergen yaştaki çocuklar için çok büyük bir tehlike. Cinsel içerikli sohbetlerin döndüğü, çocukların korkutulduğu bu uygulama kolaylıkla akıllı telefonlara indirilebiliyor.

TEHDİT ALTINDAYIZ!

Her gün yeni bir teknolojik tehditle karşı karşıyayken artık korkularımız sadece kendi çocuklarımızla da ilgili değil. İnsanlığın tamamı tehdit altında. Teknolojiyle birlikte insanlığın da ilerlediği varsayıyoruz.

Ama insanlık her gün daha da ağır sınavlardan geçmek zorunda kalıyor. Fiziki olarak işimiz kolaylaşırken manevi olarak yükümüz her gün daha da ağırlaşıyor.

Çocuklarımızı, yani aslında geleceğimizi, hatta insan olma özelliklerimizi yavaş yavaş kaybediyoruz. İnsanlığın teknolojinin ellerinde savunmasız olduğu bir çağa doğru sürüklenişimizi görüyor ama bir türlü kendi yarattığımız medeniyetle başa çıkamıyoruz. Bir anne, bir gazeteci ve bir insan olarak bu kaygı uykularımı kaçırıyor.

Ya siz ne durumdasınız?