KOÇ: Yaşam mücadelenizde kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp da, hatalarına sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır. Sıkıldığınız anlarda geçmişteki tecrübelerinizi örnek almalı ve yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız.
BOĞA: Sevdiklerinizle bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler. Bugün fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirecek kaoslara dikkat edin.
İKİZLER: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız.
Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz.
Bu dönem yüksek hedefleriniz var.
YENGEÇ: Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız.
Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça işler ayağınıza gelecek.
ASLAN: Duygulardan çok akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz.
Grup arkadaşlarınızla fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.
BAŞAK: Tartışma ortamlarından uzak kalmaya çalışın.
Güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz. Duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda çevreniz kalabalık olacak.
TERAZİ: Çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir.
Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden siz planlarınızı ortaya koymamalı ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmamakta ısrarcı olun.
AKREP: Çevre bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Partneriniz sizin değişen fikirlerinize karşıt düşünceler geliştirebilir.
İş hayatınızla ilgili gelişmeleri takip ederken başarınızı garantilemekte fayda var.
YAY: Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz.
Aşk evinizdeki Venüs size olumlu bir motivasyon da sağlıyor. Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmayı denemelisiniz.
OĞLAK: Sevgilinizi özgür bırakın ve sosyal yaşantısına eşlik etmeye çalışın. Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönem.
Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönleri canınızı sıkabilir. İlişkinizi gözden geçirin.
KOVA: Mükemmele kavuşmak zaman alacaktır. Kendinize sorduğunuz sorular çok önemli unutmayın.
Çevrenize oldukça çekici geleceksiniz.
Bugünlerde çevrenizden, eşiniz veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla göreceksiniz.
BALIK: Bugün aşkta güç savaşına girmeyin. Daha çok çevresel ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz.
Sosyal amaçlarınızı doğru kullanacaksınız.
Rejiminize ve diyetinizi dikkat edin. Yürüyüşler yapın. Bünyenizi fazla yormamalısınız.