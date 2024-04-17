KOÇ: Yaşam mücadelenizde kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp da, hatalarına sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır. Sıkıldığınız anlarda geçmişteki tecrübelerinizi örnek almalı ve yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız.

BOĞA: Sevdiklerinizle bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler. Bugün fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirecek kaoslara dikkat edin.

İKİZLER: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız.

Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz.

Bu dönem yüksek hedefleriniz var.

YENGEÇ: Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız.

Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça işler ayağınıza gelecek.

ASLAN: Duygulardan çok akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz.

Grup arkadaşlarınızla fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.

BAŞAK: Tartışma ortamlarından uzak kalmaya çalışın.

Güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz. Duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda çevreniz kalabalık olacak.

TERAZİ: Çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir.

Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden siz planlarınızı ortaya koymamalı ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmamakta ısrarcı olun.

AKREP: Çevre bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Partneriniz sizin değişen fikirlerinize karşıt düşünceler geliştirebilir.

İş hayatınızla ilgili gelişmeleri takip ederken başarınızı garantilemekte fayda var.

YAY: Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz.

Aşk evinizdeki Venüs size olumlu bir motivasyon da sağlıyor. Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmayı denemelisiniz.

OĞLAK: Sevgilinizi özgür bırakın ve sosyal yaşantısına eşlik etmeye çalışın. Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönem.

Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönleri canınızı sıkabilir. İlişkinizi gözden geçirin.

KOVA: Mükemmele kavuşmak zaman alacaktır. Kendinize sorduğunuz sorular çok önemli unutmayın.

Çevrenize oldukça çekici geleceksiniz.

Bugünlerde çevrenizden, eşiniz veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla göreceksiniz.

BALIK: Bugün aşkta güç savaşına girmeyin. Daha çok çevresel ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz.

Sosyal amaçlarınızı doğru kullanacaksınız.

Rejiminize ve diyetinizi dikkat edin. Yürüyüşler yapın. Bünyenizi fazla yormamalısınız.