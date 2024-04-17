Koltuğa ÖZEL değişim

CHP lideri Özgür Özel, tam anlamıyla siyasi sürprizlerle dolu bir grafik çiziyor. Partisinin grup başkanvekilliği ve grup başkanlığı görevlerini yürüttüğü dönemde son derece sert üslubuyla Türk siyasetinin ciddi figürlerinden biri olarak boy gösteriyordu. Ancak bahsettiğim dönemin hemen ardından Özel'e bir haller oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlattığı değişim rüzgarının görünen yüzüne dönüşüverdi çok kısa bir süre içinde.

İMAMOĞLU İÇİN DE SÜRPRİZ

Büyük ihtimalle onu Kemal Bey'in karşısına rakip olarak süren İmamoğlu bile böyle bir dönüşüm beklemiyordu. İlk önce Kılıçdaroğlu'na karşı girdiği yarışın sürpriz kazananı oldu. Ardından da İmamoğlu'nun kendisine tüm yön verme çabalarını ustalıkla alt etti. Üstelik bunu şaşırtıcı bir şekilde İmamoğlu'nun karşısına çıkmadan yaptı. İBB Başkanı, bölgesinde seçim yarışını yalnız bir profil çizerek daha doğrusu kendi liderliğinde ve kimseyi bölgesine karıştırmayarak yürüttü. Hatta bu durumu da iktidar karşısında kendi lehine kullandı.

Bölgesinde tek olmanın primini yapmak bir numaralı gündemi oldu.

BİR NEVİ SAĞLAMASI OLDU

Özel ise seçim kampanyası boyunca aday belirleme sürecinde ağırlık gösterebildiği tek bölge olan Ege'ye yönelmek durumunda kaldı. İzmir ve çevresindeki pek çok ilde, ilçede Özel'in belirlediği isimler yarışa girdi. Kendisi de CHP Genel Başkanı sıfatının ağırlığını tamamen buralarda kullandı. Yine kampanya döneminin büyük bölümünü de memleketi Manisa başta olmak üzere bu çevrede geçirdi. Büyükşehir adaylarına, ilçe adaylarına saha desteği verdi. Hatta o dönemde rakip ilçe belediye başkanlarıyla bile tartışmaya girmesi pek çok kesim tarafından garipsendi.

Sonuçları açısından daha çok uzun süre tartışılmaya devam edecek olan 31 Mart Yerel Seçimleri, Özel'in başta garipsenen stratejisinin de sağlaması niteliğinde oldu.

Ortaya çıkan tablo sanıldığı gibi sadece İmamoğlu'nun zaferi olarak kalmadı aynı zamanda Özel'in de koltuğunu sağlamlaştırmasına neden oldu. Çünkü seçim sonrası İmamoğlu'nun CHP'deki iki başlı görünüme son vereceğine dair genel bir kanı vardı.

Ancak Özel'in de süreci kendi adına başarıyla tamamlaması bu genel kanıyı yıktı.

SIRA ANCAK KENDİSİNE GELDİ

Şimdi ise Özgür Bey'in seçim öncesi partisinde başlattığı değişim rüzgarı kendisine döndü. Üstelik bir nevi genel başkan koltuğuna ÖZEL bir değişimle... Daha önce kendisinde lider imajı olmadığına dair yapılan eleştirilerden mi etkilendi bilinmez ama seçim sonrası hemen fiziki görünümüne eğildi. Önce seçim öncesi de sık sık dile getirilen sesindeki çatallığı gidermek için ses tellerinden ameliyat oldu. Ki bence bu, sürekli topluma hitap eden bir siyasetçi için son derece gerekliydi. Hemen ardından ise yıllardır kendisiyle özdeşleşen gözlüklerinden kurtulmak için mercek ameliyatı oldu.

En son ise dün boyadığı saçları ile çıktı kameraların karşısına. Partisinin dünkü grup toplantısında sesinde ciddi bir değişim fark edemedik ama herhalde süreç içinde o da olacak. Yani anlayacağınız Özel, CHP Genel Başkanlığı makamına gelmeden önce vakit bulamadığı tüm hazırlık sürecini koltuğunu sağlamlaştırırken tamamlamaya çalışıyor gibi...