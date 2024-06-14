Boş verin tatili bayramı yaşayın

Kurban Bayramı'nda otellerde yüzde yüz doluluk haberleri yaparken mail kutuma düşen e-postadaki araştırma sonuçları tam tersini söylüyor. Türkiye genelinde yapılan araştırmaya göre halkın yüzde 71,4'ü Kurban Bayramı'nı evinde karşılayacak. Yüzde 24,3'ü aile veya akraba ziyaretine gitmeyi planlıyor. Tatile gideceğini belirtenler ise toplumun yüzde 4,2'sini oluşturuyor. Bu yüzde 4'ün de yüzde 3'ü yurt dışına tatile gitmeyi planlıyor. E peki bu tatil beldelerini hınca hınç dolduranlar kim? Hiç bilemiyorum.

NE KOPARSAK KAR MANTIĞI

Hava çok sıcak, okullar da tatil, anne babalar da bayram izninde aslında tatil yapmak için tüm şartlar oluşmuş ama öncelikle tatil beldeleri el yakıyor. Hayat zor, bir de "zaten 3 ay iş yapıyoruz" diye insanları sömürmeye, kazıklamaya çalışan esnaf ve turizmcileri de işin içine katınca açıkçası insanın tatil hevesi filan kalmıyor. Böyle böyle, bayram seyran, tatil demeyip turistik bölgelerden çekeceğiz elimizi eteğimizi... Kazıklanan turistler de sosyal medyadan isyanda. Bu gidişle kendi kuyusunu kendisi kazan turizmciler daha çok ağlamaya mahkum. En iyisi mi biz geleneklerimize sarılalım. Tatilden de, turizmcilerden de bize fayda yok. Ailece vakit geçirip eski bayramların güzelliklerini yaşatalım. Çocuklar da bayram sevincini yaşasın ki bu gelenekler geleceğe ulaşsın. Yoksa dijital dünya bizi un ufak edecek. Zaten araştırma sonucu da insanların bayram geleneklerine daha fazla önem vermeye başladıkları gösteriyor. Aklımız başımıza geliyor zaar!