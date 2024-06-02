"TÜTÜN ENDÜSTRİSİNİN HEDEFİNDE GENÇLER VAR!"...

Yeşilay'ın 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü için gönderdiği bültenin başlığı! Maalesef ağaç yaşken eğilir misali bağımlılık da genellikle erken yaşlarda musallat oluyor. Ve kötü bağımlılık yapan ürünleri pazarlayanlar bunu hepimizden iyi biliyor. Bültenin bir diğer ilgi çeken, aslında korkutan başlığı "GENÇLERİ HEDEF ALAN BÜYÜK TEHLİKE: ELEKTRONİK

SİGARA"... Tütün endüstrisinin, gençlere ulaşabilmek adına uzun vadede küresel bir strateji uygularken 'zararsız' olduğunu iddia ettiği yeni ürünlerden biri aslında bu elektronik sigaralar! Şimdi biraz verilere bakalım!

2022 yılı verilerinde dünya genelinde 13-15 yaş arası en az 37 milyon gencin bir şekilde tütün kullandığını açıklıyor Yeşilay.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 44 ülkede gerçekleştirdiği Okul Çağındaki Çocuklarda Sağlık Davranışı Araştırması'nın sonuçları da ergenlerin bağımlılık yapıcı madde kullanımına ilişkin önemli bulgular ortaya koyuyor. Bu araştırmada ergenlerin yüzde 18'i hayatında en az bir kez elektronik sigara kullandığını ve yüzde 10'u bunu son 30 gün içinde kullandığını bildirmiş.

KEŞKE HİÇ BAŞLAMASAK

Maalesef bu kötülüklerden birine alıştıktan sonra bırakmak çok zor. Bırakılmaz demiyorum, ben de bıraktım kaç kez ama her seferinde hiç başlamamış olmayı diledim. Çocukları da elimizden geldiği kadar uzak tutmaya çalışıyoruz. Ama biliyorum ki en önemli şey arkadaş çevresi. Çünkü o yaşlardaki çocuklar, gençler için kendini kabul ettirmek çok önemli.

Bu yüzden şu anda "Başlarsan bırakmak zor" tarzı uyarılarla yaklaşmaktan, sigara şirketlerinin oyununu anlatmaktan, sağlığa ve çevreye olan zararlarını anlatmaktan başka çaremiz yok gibi hissediyorum. İçimden bir ses şöyle bağırıyor onlara: "Yapman guzum yapman!"