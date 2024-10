İzmir'de son derece üzücü bir kaza yaşandı. Bir araç kapıyı kırarak okul bahçesine girdi. 3 kişi de yaralandı. O okulda çocuğunuz olduğunu düşünün, orada olduğunuzu düşünün, korkunç. Ama insanların konuştuğu tek şey sürücünün kadın olması. Sosyal medya platformlarında, "Okula dalan kadın sürücü" diye başlık açılmış. Ve tüm erkekler içindeki "kadın nefreti"ni kusmuş. Kadın düşmanlığı her boşlukta gün yüzüne çıkıveriyor. Böyle vahim ve üzücü bir olayda konuşulanın bu olması beni insanlık adına endişelendiriyor doğrusu. Peki hadi gelin kadınları trafikten men edelim. Ne dersiniz? Trafik kazaları azalacak mı?

İKİ YÜZLÜ BİR TAVIR

O zaman erkeklerin yaptığı bazı trafik canavarlıklarından söz edelim. Mesela hafta sonu Çeşme otobanında çok feci bir yoğunluk vardı. Narlıdere'ye inen rampada yol açıldı. Dolayısıyla normal hıza döndük. Fakat bir anda karşımıza sağ şeritte yol kenarında durmuş bir araç çıktı. Bir tanesini geçtik, bir tane daha ve bir tane daha... Sonradan anladık ki trafikte sıkışmış adamlar yol kenarını tuvalet olarak kullanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Otobanda ne büyük tehlike! Makas atanları, hiç sinyal vermeden dönenleri, yasal sınırın iki katı hızla gidenleri saymıyorum! Ne kadar alışmışsınız her yanlışı her hatayı kadınlara yüklemeye! Alkollü bir etkinlikte kadınları şoför olarak kullanırken sesiniz çıkmıyor, çocuğu okula, kursa götürürken de... Ama trafikte gördüğünüz kadına tahammülünüz yok. İki yüzlülüğü bırakıp hataya hata gözüyle bakmayı öğrenin. Aşın artık şu kadın erkek meselesini... Her olaya insan gözüyle bakın.