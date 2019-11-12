Amerika ve Avrupa Merkez Bankalarının bundan sonrası için, en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar, rotasının belli olmasına, TCMB'nin yoğun faiz indirim sürecine rağmen piyasalar halen tam yön bulmuş değil. Üstelik Çin ABD ticaret savaşı gibi biraz hafifleyen jeopolitik risklere rağmen...

Merkez Bankası'nın bin baz puan politika faiz oranını aşağı çekmesi hatta Aralık ayında da yine kayda değer bir indirim yapma olasılığı yüksek olması gibi net faktörler piyasa aktörleri tarafından görmezden gelinmiş ve piyasalarda sağlık fiyatlama söz konusu olmamıştı. FED'in belli süre ki bunu en az 3 toplantı olarak öngörebiliriz, faiz indirme ve yeni bir genişleme politikasına başvurma olasılığının ortadan kalması doların değerlenmesine, tahvil faiz oranlarının aşağı yönlü marjının büyük oranda daralmasına ve altının fiyatının gerilemesine neden olmalı idi. Ancak yakın zaman kadar tam tersi tepkiler görmüştük piyasalardan.

Neyse ki geçen hafta ortalarından itibaren piyasalar gelişmelere paralel bir davranışa girdiler. Altın bir kez daha 1.480'nin altına indi, dolar TL kuru 5.75 sınırını aştı ve tahvil faiz oranları yataylaştı.

Finansal araçların tercihleri ve getirileri açısından ilginç bir süreci geride bıraktık.

Türkiye İstatistik Kurumu "Finansal Araçların Reel Getirileri" çalışmasında hem geride bıraktığımız Ekim ayı getirileri hem de üç aylık, altı aylık ve yıllık sürelerdeki yatırım araçlarının getirilerini kapsıyor.



TAHVİL İLK SIRADA



Aylık gerçek getirilerden başlayalım...

Ne yazık ki geçen ay sadece tahvil getirisi enflasyonun üzerine çıkabilmiş. Altın dahil diğer tüm tüm araçlar reel olarak negatifte kalmışlar. Tahvillerin aylık kazancı yüzde 0,9 seviyesini buluyor. En az aylık kayıp yüzde 0,18 ile euroda. Dolarda euro gibi az kaybettirmiş yatırımcısına; yüzde -0,5.

Kaybettirenler listesinin başında BIST 100 Endeksi geliyor. Yani hisse senedi yatırımcısının tasarrufu erimiş. Sadece bir aylık kayıp yüzde 3,94'e kadar çıkıyor. Bir yerde 100 liranın yaklaşık 4 lirası buharlaşmış.

İlginç olan Borsanın nominal olarak da yüzde 2 düzeyinde gerilemiş olması.

3 aylık süreçte rekor yine tahvillerde.

Enflasyon sonrası tahvilin getirisi yüzde 5,79'a yükselmiş. Bu zaman aralığında tahvili yüzde 4,13 ile altın izlemiş. Mevduat hesapları da pozitifte... Enflasyonsuz getirisi yüzde 1,15'i bulmuş. Borsa, euro ve dolar yine reel kayıpla geçirmişler 3 ayı. Euro yüzde 3,09, dolar 1,56 ve Borsa yüzde 4,85 ile yatırımcısını 3 ayda da üzmüş.



RİSKİ YAYMAK GEREKİYOR



Gelelim 12 aylık ortalamada ne olduğuna...

Hisse senetleri yıllık enflasyon karşısında bir yılda yüzde 20 civarında gerçek kayba uğramış. Aynı şekilde euro ve tahvilde enflasyon sonrası getiri açısından negatife dönmüşler. Buna dolar yüzde 4,45, mevduat yüzde 2,36 ve altın rekorla yüzde 11,78 enflasyon arındırılmış getiriyi sağlayabilmişler. Peki, yatırımcılar özetlediğimiz bu seyir karşısında nasıl yatırım politikası izlemeleri gerekiyor?

Tahvil getirisi sizi aldatmasın. Tahvil faiz oranları gerilediğinde mevcut tahvillerin değeri artar. Yani negatif korelasyon vardır tahvil getirisi ile faiz oranları arasında. Ama faizlerin aşağı gelme marjı daraldığı için tahvil ileride benzer performansı gösteremeyecek.

Mevduat deseniz faizlerin düşüşü ile yeterli getiriyi sağlamıyor. Dolayısıyla bu piyasa konjonktüründe en doğru olan strateji tasarrufun biraz döviz ve altın birazda TL ile dağıtılmasıdır. Tabii tercih sizin...