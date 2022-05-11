Yatırım araçlarında makas açılıyor

TÜİK'in Nisan ayı "Finansal Araçların Reel Getirileri" çalışmasının sonuçları sürpriz olmadı, tahmin edebildiğimiz gibi geldi. Enflasyonun yükselmesine rağmen politika faiz oranının bir süre yüzde 19'da sabit kalması ve daha da yükselirken bu sefer faiz indirimine gidilmesi doğal olarak TL enstrümanlarının reel getirilerinin daha da düşük seviyelere gerilemesine neden oluyor.

Bu doğal sonucu tahmin eden ekonomi yönetimi TL'den döviz ve altına kaçışı engellemek için "kur korumalı mevduat hesaplarını" devreye sokmuştu. Zorunlu karşılık, reeskont kredileri, teminatlar ve bankaları fonlamada swaptan öte DİBS'lere ağırlık verme gibi "liralaşma" politikalarıyla kur korumalı mevduatları desteklemek istedi.

Aynı zamanda Hazine Bakanlığı kamu açığı finansmanında sabit faizle borçlanmak yerine dövize ve TÜFE'ye endeksli iç borçlanma senetleri ihraç etmek zorunda kaldı. Bu kadar çaba son birkaç aydır nefes aldırmışa benziyor.

BORSA ENDEKSİ ZİRVEDE

Nisan ayında borsanın yani BIST 100 endeksinin pozitif reel getirisinin hemen ardından negatif reel getirilerle uzunca süredir listenin sonunda yer alan devlet iç borçlanma senetleri ve mevduat hesapları gelmiş. BIST 100 endeksi bir ayda enflasyon arındırıldıktan sonra yüzde 7,79 getiri sağlamış hisse senedi yatırımcılarına. Burada küçük bir parantez açalım. TÜİK'in yaptığı bu hesaplama bireysel hisse senetlerinin tamamı için geçerli olmuyor. Bazı hisse senetleri belki bunun da üzerinde kazanç sağlıyor ama bazıları bırakın kazancı anaparanın eksilmesine neden olabiliyor. Bu yüzden isabetli hisse senedi tercihi hayati önem taşıyor. Hatta bireysel yatırımcılar için hisse senedi yatırımında daha doğru tercih portföy şirketlerinin kurduğu ve bankaların sattığı yatırım fonlarıdır. Parantezi kapatayım.

Devlet iç borçlanma senetlerinin reel getirisi yüzde -2,04, mevduat hesaplarının enflasyon sonrası getirileri ise yüzde -5,67 düzeyinde gerçekleşmiş. Dolar ve külçe altının aylık reel kaybı yüzde 6'ları aşmış Nisan ayında. Süreyi uzattığımızda ne yazık ki TL dışındaki yatırım araçları enflasyon sonrası getiride yatırımcısına kazanç sağlamışlar.

EK ENSTRÜMANLAR LAZIM

Bir yılda külçe altın yüzde 17,31 ve dolar yüzde 6,04 reel getiri sağlamışlar.

Tahmin ettiğiniz gibi listenin sonunda mevduat ve Hazine'nin ihraç ettiği borçlanma araçları geliyor. Devlet tahvillerinin bir yıllık reel getirileri hem TÜFE hem de ÜFE karşısında belirgin bir şekilde kayba uğramış. TÜFE arındırıldıktan sonra tahvil sahibinin parasının üçte biri, maliyet enflasyonu sonrasında da yarısı buharlaşmış. Maliyet enflasyonu olan YİÜFE ile bizim işimiz olmaz onu üreticiler düşünsün demeyin, yeniden değerleme oranı bu enflasyona göre belirleniyor ve emlak vergilerinden cezalara kadar birçok ödeme bu oranda artıyor bir sonraki yılda.

Bu arada mevduatta da benzer durum söz konusu olmuş.

Ne yazık ki FED'in 50 baz puan faiz artırımı ile başlayan güçlü dolar süreci resmin daha da bozulmasının önünü açıyor. Eğer Merkez Bankası daha doğrusu ekonomi yönetimi bir değişikliğe gitmediği takdirde önümüzdeki aylarda makas açılmaya devam edecek. Çünkü politika faiz oranı sabit kalırken doların faiz oranı yılın kalan aylarında 5 kez artırılacak ve aynı zamanda bizde enflasyon yükselişini sürdürecek.

Dolayısıyla makas açıldıkça kur korumalı mevduatın yeterli olmayacağı bir gerçek.

Bu yüzden tasarruf sahiplerinin TL'de kalmaları için kur korumalı mevduata benzer ek araçlara başvurmak gerekebilir.