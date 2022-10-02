Güçlenen dolardan ABD borsaları da nasibini alıyor

Bir önceki yazımda güçlenen doların altını olumsuz etkilediği konusuna değinmiştim. Altın gibi hisse senetleri de ister istemez bu gelişmeden payını alıyor.

Tabi hisse senetlerinin etkilenme oranı diğer alternatif yatırım araçlarına göre daha fazla oluyor. Çünkü doların güçlenmesine neden olan FED'in aldığı aksiyonlar ABD ekonomisinin küçülmesinin de önünü açıyor ve bu da nihayetinde şirketlerin mali performanslarını ve hisse senedi fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

ABD'nin en büyük hisse senedi piyasası olan S&P 500 ve teknoloji, iletişim, bilişim ve telekomünikasyon gibi gelecek vadeden sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü Nasdaq, FED'in şahinleşmesiyle paralel bir şekilde kan kaybetmeye devam ediyor. Bazı gösterge ve tahminlere kısaca göz atalım. Borsaların performanslarını incelerken dikkate alınan verilerin başında YTD geliyor. Bu yılın ilk işlem gününden itibaren bir yatırımın gerçekleştirdiği kâr tabi bu zarar da olabilir, tutarını yansıtan YTD getirisi S&P 500 için yüzde -23,5'a kadar inmiş. Oysa geçen sene aynı tarihte değer yüzde 18,4, hatta pandeminin vurduğu 2020'de bile yüzde 2,6 düzeyindeymiş.

YIL SONU İÇİN TAHMİNLER

Geniş yatırımcı portföyüne sahip uluslararası kabul gören yatırım bankaları endeks değerini yıl sonu itibarıyla aşağı doğru revize ettiler. Goldman Sachs daha önce yıl sonu S&P 500 seviyesini 4.100'lerde öngörürken geçen hafta bu tahminini 3.600'e kadar çekti.

Aynı zamanda bir öngörüleri daha var firma çarpanları hakkında. Yine hisse senetlerinin değerinin analizinde kullanılan fiyat kazanç oranının 18'lerden 15'lere düşeceğini deklare etti banka. Eğer Goldman Sachs'ın projeksiyonu tutarsa S&P 500 hisseleri Aralık 2020 döneminde olduğu yerlere gitmiş olacak. Bu da hem hisse senedi ihraççısı şirketlerin piyasa değerinin hem de hisse senedi yatırımcılarının tasarruflarının eridiği anlamına gelecek.

Nasdaq 100 Endeksi de yıl sonu itibarıyla aşağı doğru revize edildi yatırım bankaları tarafından.

Şuan da 11 binler sınırında olan endeksin yılı 10 binlerin biraz üzerinde tamamlaması öngörülüyor. Nasdaq'ın tarihi verilerine göre yıllık ortalama getirisi yüzde 18,8'lerde oluşmuş.

En çok gerilediği yıl ki kaybı yüzde -41,7, en çok yükseldiği yılda ise kazanç yüzde 101,9 olmuş. Son 5 yıllık getirisi yüzde 29,5, son 10 yıllık getirisi ise yüzde 23,8'leri yakalaşmış.

PİYASANIN EN DEĞERLİLERİ

Nasdaq'ın amiral gemileri olan Apple, Amazon, Microsoft ve Google gibi trilyon dolarlık piyasa değerine sahip şirketlerin 3 aylık bilançolarına göre mali performansları iyi görünse de borsanın genel trendinden etkileniyor ve hisse fiyatları geriliyor. Yine de Apple'ın bu yılki kaybı yüzde 2,39'da kalmış. Diğerlerindeki kayıp ne yazık ki yüzde 15'leri aşıyor.

ABD borsalarının bundan sonraki performanslarını yani akıbetlerini büyük oranda FED ve FED'in kararlarının Dolar Endeksine yansımaları belirleyecek. 2020'nin sonlarında 89 seviyesinde olan endeks bu günlerde 110'un üzerinde seyrediyor. Teknik analize göre 117 seviyelerine çıkabilir. Endeks buralara çıkar ve bu seviyelerde tutunursa borsalar beklentilerin altında bir performans ile yılı kapatırlar.

Tüm borsa ve hisse senetleri için geçerli bir gerçek ile yazımı sonlandırayım. Borsalar çiçek gibidir hızlı solduğu gibi hızla açarlar.

Zaten pandemide bu gerçeği bizzat yaşamıştık.

Bu yüzden doğru ve isabetli hissede olan yatırımcıların kısa vadede paniklemeyip daha orta vadeli hareketlere odaklanmaları gerekir