Altının yönü yukarı ancak

Altın bir kez daha atağa kalktı desek yeridir. Uzunca süren derin uykusundan pandemi ile uyanan altın FED'in rota değiştirmesi ve para politikalarını sıkılaştırması sonrasında yeniden uykuya dalmıştı. Ancak bu uykunun derin olmadığı piyasa aktörlerince tahmin ediliyordu.

Neden derseniz... Birincisi küresel ekonominin durgunluğa girdiği dönemlerde altın genellikle yönünü yukarı çeviriyor. 1973 tarihi dahil bugüne kadar küresel ekonominin deneyimlediği 7 durgunluk sürecinin 5'inde altın yükselmiş. Parantez açıp küçük bir bilgi aktarayım. Durgunlukların başlangıçları NBER'ın resmen durgunluğu ilan ettiği tarih kabul ediliyor. Durgunluk süreçlerine yüksek enflasyonun ya da yükselme eğilimindeki enflasyonun eşlik etmesi durumunda altın daha fazla olumlu etkileniyor.

İkincisi fırsat maliyetlerinin gerilemesi...

Burayı biraz açalım. Altına alternatif yatırım araçlarının getirilerinin yüksek olduğu dönemlerde likiditenin başka araçlarda kalmasının maliyeti artıyor. Örneğin ABD uzun vadeli tahvillerinin getirileri yükseldiğinde altın pozisyonunda kalmış olanlar bunun belli bir bedelini ödemiş oluyorlar düşük getiriye razı olarak. Yüzde 4'lerin üzerine çıkmış olan 10 yıllık ABD tahvil faiz oranlarının FED'in hız kesmesi ile gerileyeceği tahmin ediliyordu.

BELİRSİZLİKLER DENKLEM İÇİNDE

Üçüncüsü risk ve belirsizliklerin artması... Pandemi döneminde çok hızlı aksiyon alan gelişmiş ülke merkez bankaları belirsizlik perdesini kısa sürede açmışlar. Tabi bu durumda altında güvenli liman görevini tamamlamıştı.

Ta ki Rusya Ukrayna savaşına kadar...

Şuan bu jeopolitik risk varlığını korurken diğer taraftan küresel ekonominin seyriyle ilgili özellikle enflasyonlarda oluşabilecek katılık riski ve aynı zamanda 18 trilyon dolar büyüklüğe yaklaşmış küresel ekonominin lokomotiflerinden Çin ekonomisinin akıbetinin neden olduğu belirsizlik gibi faktörler de denkleme dâhil oldu.

Kısaca değindiğim bu üç unsur altın fiyatlarının yükselmesini sağlayabilir.

Diğer bir deyişle altın fiyatları için yukarı yönde bir alan açıyorlar. Ama altının bu alanı doldurabilmesi için denklemin diğer değişkenlerine de ihtiyaç var.

GRAM TL FİYATI DAHA ÇOK ARTAR

Dünya Altın Konseyi'ne göre en kritik olandan başlayım sıralamaya...

● FED'in Federal Fonlama oranını yıl içinde en fazla yüzde 5'e çıkarması ve yılsonunda da en az yüzde 4,5'lara indirmesi gerekiyor. Eğer yüzde 5-5,5'a kadar çekip yılsonunu da yüzde 5'de tamamlarsa altın fiyatlarının yükselme olasılığı sıfırlanıyor.

● ABD tahvil faiz oranlarının yükselmemesi de diğer bir koşul.

● Durgunluk veya stagflasyon olasılığının yükselmesi de alanın dolması için altına katkı yapıyor.

● Çin'in yeniden sıfır vaka politikasına dönmemesi ve bu bağlamda kapanmalara gitmemesi gerekiyor.

Çünkü Çin dünya'nın en fazla mücevher altın talebi yapan ülkesi...

● Durgunluğa bağlı olarak halka açık şirketlerin mali performanslarının bozulması ve bu çerçevede hisse senetleri piyasalarına olan ilginin azalması...

● Aynı şekilde durgunluğa bağlı olarak emtia fiyatlarının gerilemesi...

Mevcut simülasyon çalışmaları altının dolar ons fiyatının çok hafif yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. TL gram fiyatı için dolar kurunu dikkate alırsak Türkiye'de gram TL fiyatının küresel fiyata nazaran daha fazla artacağını söyleyebiliriz.