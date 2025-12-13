Gökyüzüne imza atan adam: Armand Duplantis

Armand "Mondo" Duplantis, 10 Kasım 1999'da Louisiana'nın Lafayette kentinde, sporun ev içi gündelik bir alışkanlık gibi yaşandığı bir ailede dünyaya geldi. Babası eski bir sırıkla atlamacı, annesi ise heptatlon geçmişine sahip bir sporcu olduğundan, Duplantis için atletizme adım atmak neredeyse aile geleneğini sürdürmek anlamına geliyordu. Henüz üç yaşındayken eline sırık alması, ileride dünya rekorlarını altüst edecek bir kariyerin ilk işaretiydi. Çocukluk yıllarında arka bahçede kurulan basit düzeneklerde yaptığı atlayışlar kısa sürede yaş grubu rekorlarına dönüştü ve Duplantis, 7 ile 12 yaş arasında neredeyse tüm kategorilerde dünyanın en iyisi olarak kayıtlara geçti.

REKABETİ KENDİSİYLE

Gençlik döneminde ABD'de aldığı temel eğitimle birlikte uluslararası arenada İsveç adına yarışma kararı, kariyerine daha geniş bir ufuk açtı. 2018'de henüz 18 yaşındayken Avrupa şampiyonluğunu kazandığında, sırıkla atlama camiası artık yeni bir dönemin başladığını fark etmişti.

Duplantis'in tekniği hem akıcı hem de matematiksel bir hassasiyete sahipti; hız, güç, zamanlama ve vücut kontrolü arasında kurduğu denge, uzmanlar tarafından "biyomekanik açıdan kusursuz" olarak tanımlanmaya başladı. 2020 yılı ise kariyerinin dönüm noktalarından biriydi.

Polonya Torun'da 6.17'lik ilk dünya rekorunu kırması, hemen ardından 6.18'e yükseltmesi onun yeteneği dışında, istikrarlı bir rekor geliştirme makinesi olduğunu gösteriyordu. Sonraki yıllarda barı 6.19, 6.20 ve daha üzerine taşımaya devam eden Duplantis, sırıkla atlamada alışkanlık haline gelmiş sınırlamaları birer birer ortadan kaldırdı. Olimpiyat sahnesi bu yükselişin en parlak yansımasını Tokyo 2020'de gösterdi. Genç yaşına rağmen bütün baskıyı üzerine çeken Duplantis, finaldeki sakin performansıyla altın madalyayı neredeyse tartışmasız biçimde aldı. Yarış içinde denediği yüksek barlar, o gün dünya rekoru gelmese de sınırlarının henüz tamamlanmadığını gösteriyordu. Olimpiyat altını, onun için daha ileriye uzanan bir yolun başlangıcı niteliğindeydi. Paris 2025'te 6.25 ile rekor kırdı. Kendi rekorunu Eylül 2025 Dünya şampiyonasında "şimdilik" 6.30'a çıkardı.

Dünya rekorunu 14 kez kırdı. Bugün hala Olimpiyat çevrelerinde yeni rekorların en güçlü adayı olarak anılıyor.

REKORLAR DEVAM EDER Mİ?

Aslında rekor kırmaya devam etmek için 3 senesi var, sırıkla atlama gibi esneklik ve patlayıcı koşunun ana element olduğu bir sporda, fiziksel zirve yaşı ortalama 26'dır. 26'dan sonra esneklik de patlayıcılık da düşmeye başlar, 28'e kadar bu düşüş özellikle iyi yaşanırsa göz ardı edilebilir seviyede.

Duplantis, tüm başarılarının ötesinde, sırıkla atlama sporunu yeniden popülerleştiren bir figüre dönüştü. Genç yaşına rağmen hem rakamsal hem estetik anlamda spor tarihinin zirvesine doğru tırmanışını sürdürüyor. Kariyerinin her adımı, insan bedeninin sınırlarını yeniden düşünmeye davet eden bir deneyim niteliğinde. Dünya gözüyle, bir dünya rekoru görüp tarihe tanıklık etmek isterseniz, bu adamın yarıştığı bir müsabakaya bilet alıp bekleyin. Büyük ihtimalle, bir dünya rekoruna şahit olacaksınız.