  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa > Yazarlar > Bratislava şanslı
Bratislava şanslı ERGUN ONARIR Bratislava şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.02.2020, 00:00

1.AYAK: Kısrakların 4 şartlı yarışında Hürsev, eküri destekli Fanizan, Beyaz Kule ve Maviyasemin arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Maiden yarışta Oğlum Kübeş, Akhisarlı, Çavuşbabam ve Alperenbey birinciliğe daha yakın isimler, 3.AYAK: Uzun mesafeli 15 handikap kapışmasında Fastn Famous, Angry Bull ve Airman öne çıkan taylar. By Yiğit yeri olanlara.
4.AYAK: Kısa vade yarışı formunu üst düzeye taşıyan Bratislava favorim.
Kuponlara tek yazılabilir.
5.AYAK: 5 şartlı yarış mücadeleli geçmeye aday. Angel Of Death, Andiamo, Yılmazhan, Village Hoof ve Berthold çekişmesine Kırcaali de katılabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki satış 1 koşusunda Seldanınoğlu, Kainatım ve Kaftan öncelikli isimler. Mazlumzülfikar ve Katip Oğluyam sürpriz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN