1.AYAK: Kısrakların 4 şartlı yarışında Hürsev, eküri destekli Fanizan, Beyaz Kule ve Maviyasemin arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Maiden yarışta Oğlum Kübeş, Akhisarlı, Çavuşbabam ve Alperenbey birinciliğe daha yakın isimler, 3.AYAK: Uzun mesafeli 15 handikap kapışmasında Fastn Famous, Angry Bull ve Airman öne çıkan taylar. By Yiğit yeri olanlara.

4.AYAK: Kısa vade yarışı formunu üst düzeye taşıyan Bratislava favorim.

Kuponlara tek yazılabilir.

5.AYAK: 5 şartlı yarış mücadeleli geçmeye aday. Angel Of Death, Andiamo, Yılmazhan, Village Hoof ve Berthold çekişmesine Kırcaali de katılabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki satış 1 koşusunda Seldanınoğlu, Kainatım ve Kaftan öncelikli isimler. Mazlumzülfikar ve Katip Oğluyam sürpriz.