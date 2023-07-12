Milli silah sanayiinde dönüşüm

Türkiye 45 yıldır PKK/YPG terörü ile mücadele ederken kendi coğrafyasındaki ülkelerin sınırları çatışmalarla yeniden çizilmek ve yeni enerji kaynakları paylaşılmak isteniyordu. Türkiye'ye uygulanan açık ve gizli silah ambargoları ile Türkiye'nin hareket alanı kısıtlanıyordu.2000'li yılların başına geldiğimizde Türk ordusunun kullandığı silah ve mühimmatın %20'si yerli üretim %80'ni ise ithal iken 2022 yılında Türk ordusunun kullandığı silah ve mühimmatın %80'ni yerli üretim %20'si ithal edilir hale geldi. Dünya Silah İthalatı listesinde 2000-2009 yılları arasında Türkiye en çok silah ithal eden 6. ülke konumunda iken 2022 yılında 19. Sıraya gerilemiştir. Dünya Silah İhracatı listesinde 2000-2009 yılları arasında Türkiye en çok silah ihraç eden 25. Ülke konumunda iken 2022 yılında 12. Sıraya yükselmiştir.2002 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı (o dönem müsteşarlık) 5,5 Milyar $ değerinde 62 adet proje yürütüyor iken 2023 yılında 75 milyar $ değerinde 750 adet proje yürütür hale geldi. 2002 yılında savunma sanayiinde üretim yapan 56 firmamız var iken bugün 2000'den fazla firmamız üretim yapar hale gelmiştir."Kurt Kışı Geçirir Ama Yediği Ayazı Unutmaz" atasözünü içselleştiren Türk Devlet hafızası; batının siz üretmeyin biz size ucuza verelim dediği ancak ihtiyaç duyduğumuzda ya da milli çıkarlarımızı koruyacak politikalar izlemek istediğimizde uygulanan ambargolara karşı " pahalı da olsa kendin üret" dönemini başlatmıştır. Ambargolara maruz kalma tehlikesinin yüksek olduğu uçak mühimmatları konusunda yerli ve milli silah ve mühimmatların kullanılabilmesi için F-16 uçakları "Özgür Projesi" kapsamında modern bilgisayarlar ve milli yazılımlar ile yenileniyor.Görüş ötesi (orta menzilli) hava-hava füzesidir.F-16 uçaklarında menzili 70 km olan ABD yapımı Aim -120b ve 12c Amraam füzelerini kullanmaktayız.Tanesi 300-400 bin $ olan bu füzeleri ABDuzun süredir satmıyor.Stoklarımızda 230 adet füze kaldığı söyleniyor.2023 yılında seri üretime geçerek 100 km menzilli Gökdoğan füzemizin Hava kuvvetlerine teslim edilmesi bekleniyor.Görüş içi(kısa menzilli) hava-hava füzesidir. F-16 uçaklarında ABD yapımı aım-9x Sidewinder füzelerini kullanıyoruz.Tanesi 200 bin $ olan bu füzelerin satışını da ABD bekletiyor. Bozdoğan'ın 2023 yılında Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi bekleniyor.KARA-HAVADENİZ kuvvetlerinin ortaklaşa kullanabileceği bir seyir füzesi ailesidir. En önemlisi sihalar tarafından dakolaylıkla atılabilmesidir.275 kg. ağırlığında ve 70 kg. harp başlığı taşımaktadır. 0,85 mach sürati olup 150 km menzile sahiptir.UÇAKTAN yer hedeflerine atılan 280 km. menzile sahip seyir füzeleridir. Som-j 5. nesil uçakların gövde içikullanımı için geliştirilmiştirABD ve Avrupa tarafından üretilen Scalp füzelerine ambargo uygulandığı için hiç satın alamadığımız füze çeşididir. Seri üretimebaşlanmış olan füzeden ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca 415 adet sipariş verilmiştir.Füzelerin teslimatı 2022 yılında başlamıştır.UZUN menzilli görüş ötesi havahava füzesidir. Avrupalı ülkelerin ortaklaşa ürettiği ve Yunanistan tarafından satın alınan Meteor füzesinin muadilidir.1 ad meteor füzesi 2 milyon eurodur. Füzenin menzili 100 km'den fazla olup 4 machdan fazla sürate sahiptir. Gökhan füzesinin üretimi, geliştirme çalışmaları devam eden ramjet motor projesinin tamamlanmasından sonra gerçekleşecektir.Hedeflenen üretim tarihi 2026 yılıdır.HAVA-DENİZ-KARA kuvvetlerinin ortaklaşa kullanacağı ilk modellerinin 800 km daha sonra ise 1400 km menzile ulaşacağı 1500 kg ağırlığında bir seyir füzesi olacaktır. Donanmada hem denizaltılardan hem de MDAS sistemi gemilerden atılacak biçimde geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Motor projeleri sonuçlandıkça füze yapımları tamamlanacaktır.Türk donanmasının kullandığı ABD yapımı 140 km menzilli Harpoon güdümlü gemisavar füzesinin yerine geliştirilen 220+ Km. menzili olan, 750 kg. ağırlığa sahip 220 kg. harp başlığı taşıyan füzemizdir.Tüm muadillerinden daha uzun menzillidir. Endonezya ile ihracat sözleşmesi imzalanmıştır. Malezya, Bangladeş ile ihracat görüşmeleri devam etmektedir.Anti radyasyon füzesi olarak adlandırılmakta olup radar ve silah sistemlerinin yok edilmesi için kullanılan füze çeşididir. Geliştirme çalıştırmaları devam etmektedir. F-16 uçaklarımızda kullandığımız ve tanesi 1,3 milyon $ olan ABD yapımı Agm-88 Harm füzelerinden stoklarımızda 90 adet mevcuttur. Ambargo kapsamında olduğu için yenilerini alamıyoruz. Geliştirme çalışmaları devam eden füze hakkında bugüne Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından açıklama yapılmamıştır.