Gündemin baş maddesini ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Fırat'ın Doğusuna harekat başlatmamamız için gönderdiği küstah mektup oluşturuyor. Muhalefet bunu da her konuda olduğu gibi iktidarı yıpratmak için fırsat olarak kullanmaya çalışıyor. Neymiş, niye Trump'a aynı dilden cevap verilmiyormuş...

Yahu siz, önce neticeye bakın!

Önemli olan laf değil icraat...



KIBRIS'A ÇIKMAYI ERTELEMİŞTİK



Türkiye, 1964'te Kıbrıs'a müdahale kararı aldığında, ABD Başkanı Johnson, dönemin Başbakanı İsmet İnönü'ye gönderdiği küstah bir mektupla ülkemizi tehdit etmişti. Türkiye'nin cevap olarak adaya çıkması 10 yıl almıştı. Ancak şimdi devran değişti.

Trump'un bu mektubuna Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatarak aynı gün cevap verdi. Tüm yaptırım tehditlerine rağmen de geri adım atmadı. Bu arada her şeyin bir usulü ve zamanı var.

Elbette günü geldiğinde saha dışında da gereken yapılır.



TÜRKİYE MASADA DA KAZANDI



Türkiye'nin Fırat'ın Doğusunda sınırları boyunca güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı'yla sahaya inmesi sonuç verdi.

Başkan Erdoğan'ın daha bir gün önce teröristler için söylediği "Bu gece güvenli bölgeden çıksınlar, harekat biter" açıklaması karşılık buldu. Tüm yaptırım tehditlerine rağmen Türkiye'ye geri adım attıramadığını gören ABD, dün akşam Ankara'da yapılan görüşmelerde şartlarımızı kabul etti.



TERÖR KORİDORU YERLE BİR



Washington, sınırımızdan 'güzellikle' çekmediği terör örgütü PKK'yı 'zorla' çekiyor. Böylece, ABD'nin Türkiye'nin güneyinde oluşturmak istediği ancak Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'yla darbe vurduğumuz terör koridoru oluşturma projesi tamamen yerle bir oldu. Şimdi bizdeki bazı müzmin muhaliflerin, Türkiye'nin bu başarısını hezimet olarak göstermek için çabalaması da tam bir komedi. Türkiye harekata başlamadan önce istediği her şeyi almış oldu, ne hezimeti?



SADECE ARA VERİLDİ



Bu arada ABD'nin yine Türkiye'yi oyalamaya çalışabileceği ihtimalini de tamamen dışlamamak gerekiyor. Biz şimdi ABD'den verdiğimiz 120 saatlik sürede teröristleri silahlarını da bıraktırarak çekmesini bekleyeceğiz. 5 gün göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Eğer, ABD daha önce yaptığı gibi ayak sürümeye kalkarsa Türk askeri de teröristler için gereğini yapar.



ORGANİZE'DEN AGORA'YA 49 YIL



İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İASOB) üyeleri dün olağanüstü genel kurulunu yaptı. Sizlere dün bahsettiğim bölgeye ait ATAER Enerji Santrali'nin gaz tribünlerinin ABD'lilere satışıyla ilgili son kararı vermek üzere Hilmi Uğurtaş başkanlığındaki Yönetim Kurulu'na tam yetki verildi.

Bu arada öğrendim ki, Balçova'daki Agora Alışveriş Merkezi'nin sahibi Odak Şirketler Grubu'nun bölgede yap-işletdevret yöntemiyle kuracağı alışveriş merkezi için de önemli bir karar alınmış.

Buna göre Odak Şirketler Grubu'nun sözleşme süresi kendi talebi üzerine 30 yıldan 49 yıla çıkarılmış.



GELİRİ OKULA GİDECEK



İASOB, AVM'den her yıl garanti para ve artı ciro üzerinden pay alacak.

Elde edilecek gelir de bölgedeki hizmetler ve Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile öğrencileri için kullanılacak.