Türk Milli Takım futbolcularının Dünya Şampiyonu Fransa'yı elinden kaçırdığı maçta attığımız golün ardından Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Mehmetçik'e destek için yaptığı 'asker selamı', gündem oldu. Maçı yayınlayan Fransız TV kanalı, bu anları göstermeye bile cesaret edemedi. UEFA ise, Almanya ve Fransa'nın şikayetleri üzerine bu selam nedeniyle futbolcularımız hakkında soruşturma başlattı.

Aslında bu kadar sinirlenmelerine şaşırmamak lazım. Çünkü, 'asker selamı' Avrupa'nın bilinç altındaki Türk korkusunun 'bam teli'ne dokunduğu için böyle asabileştiler.



HAMASET DEĞİL TESPİT



Hamaset edebiyatını hiçbir zaman sevmedim. O yüzden sakın bunları söyleyerek hamaset edebiyatı yapmaya çalıştığımı düşünmeyin, ben sadece bir durum tespiti yapıyorum.

Biz her ne kadar o misyonumuzdan bir hayli uzaklaşmış olsak da Avrupalılar, bir dönem Viyana kapılarına dayanan Türklerin bir gün tekrar dönecekleri korkusundan hiçbir zaman kurtulamadı. Yeniden dirilip, kurdukları emperyalist düzeni değiştirmemizden endişe duyuyorlar.

Tüm itirazlarına rağmen çatır çatır yaptığımız Barış Pınarı Harekatı da onlara yeniden bu korkuyu hatırlattı. Üzerine bir de futbolcularımız, Avrupa'nın göbeğinde 'asker selamı'nı çakınca iyice ürktüler...

Olan biten bu...



SOYER'DEN CEVAP: BU BENİM VAADİM O PAZARI AÇACAĞIM



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Kadifekale'de kurdukları üretici pazarının bir benzerini her çarşamba Kültürpark'ta da açacaklarını duyurmasıyla İzmir'in nurtopu gibi bir tartışması daha oldu! Bugün saat 14.00'te Lozan Kapısı girişinde açılacak pazara karşı hemen sosyal medya üzerinden muhalefet başladı. Kültürpark'a Dokunma isimli platform bu açılışa karşı bir imza kampanyası başlattı. Kampanya metninde Kültürpark ile ilgili yaptığı çalıştayda alınan kararlara aykırı hareket ettiği iddiasıyla Soyer'e eleştiriler yöneltildi.



"KÜLTÜRPARK'A ZARAR VERMEZ"



Ben de dün görüştüğüm Soyer'e bu kampanya ve gelen eleştirileri sordum.

Net konuştu: "Bu benim seçim kampanya dönemindeki vaadimdi. Dolasıyla herhangi bir platform değil yüzde 58 oyla seçilen bir belediye başkanı olarak benim taahhüdümdü. Tabi ki, yaptığımız arama toplantılarına saygı gösteriyoruz. Ancak, Kültürpark ile ilgili yaptığımız arama toplantısında orada üretici pazarı açılmaması ile ilgili bir karar alınmadı. Bu haftada bir gün yapılacak bir etkinlik, bu nedenle Kültürpark'a asla zarar vermez."



VOLKSWAGEN, HİÇBİR YERE GİDEMEZ



Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Manisa'ya yapacağı fabrika yatırımını askıya aldığını açıkladı. Ülkemizin bütünlüğünü korumak için teröristlere yaptığımız harekat kendilerini rahatsız ediyorsa onlar için yapabileceğimiz bir şey yok... VW gelecek diye ülkemizin bölünmesine gidecek bir sürece göz mü yumalım? Hem bu yatırımı erteleme kararını çok da abartmanın bir manası yok. Neticede VW, Türkiye'ye bu yatırımı bizim kara kaşımız, kara gözümüz için yapmayacaktı. Burada kendisine çok büyük avantajlar sağlanmıştı. Bu, avantajları kolay kolay bırakıp başka ülkeye gidemez. Ortalık biraz durulunca yine gelip yatırımını yapar. Söylemişti dersiniz!...