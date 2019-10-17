Fransız dergisi L'Express, 2016'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "En tehlikeli Türk" başlığıyla kapağına taşımıştı...

Evet, sadece şu son gelişmelere baktığımızda bile Fransızların bu nitelendirmeyi yapmada kendileri açısından ne kadar haklı oldukları görülüyor!

Çünkü, onlar istiyor ki, Türkiye eskiden olduğu gibi ne derseler yapsın!



OYUNLARI BOZULUYOR



Onlar istiyor ki, Türkiye bölücü terör örgütünün sözde müttefiklerimiz tarafından silahlandırılıp kendisiyle savaşa hazırlanmasına ses çıkarmasın!

Onlar istiyor ki, Türkiye'yi yönetenler karşılarında el pençe divan dursun!

Ancak istedikleri olmuyor işte. Çünkü Erdoğan, oyunlarını bozuyor... Bozunca da onlar için 'En tehlikeli Türk' oluyor...



BİÇİLEN ROLE RAZI DEĞİLİZ



İşte son yaşananlar... Erdoğan, tüm tehditlerine rağmen Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Dün de tüm dünyaya Türkiye'nin kendisine biçilen role razı olmadığını ilan ederek, "Ya istiklal ya ölüm diyerek devlet kurmuş bir millete de başka türlüsü yakışmazdı" dedi. Yaptırım tehditlerine de "Azdan az, çoktan çok gider" restini çekti. Terörü destekleyen ülkelere, "Ey Batı, ey Arap Ligi ey azıcık da olsa vicdan ve ahlak sahibi ülkeler hepinize sesleniyorum bu devran elbet dönecek. Yarın siz de benzer sıkıntılarla karşılacaksınız" diye seslendi. Haberlerde sürekli Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği milli silahların harekatta elimizi ne kadar güçlendirdiği konusu işleniyor. Bu haberler doğru ama eksik... Çünkü, şu belirtilmiyor:

Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu en güçlü milli silah, Erdoğan'la birlikte uygulanan milli politikalardır...



İZMİRLİ SANAYİCİDEN ABD'YE SATIŞ



İzmir'in üretimdeki gururu olan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), 1998'de büyük bir yatırıma imza atmış ve doğalgazdan elektrik üretecek ATAER Enerji Santrali'ni kurmuştu.

Santral yeni yatırımlarla büyütülmüş ve 125 MW kurulu güce ulaştırılmıştı.

Ancak, maalesef zamanla doğalgazdan elektrik üretmek karlı olmamaya hatta zarar ettirmeye başladı. ATAER de geçtiğimiz yıllarda üretimini durdurmak zorunda kaldı.



KARAR BİRLİKTE VERİLECEK



Fakat santral durmasına rağmen masrafı bitmedi. Sürekli zarar yazdı. Şirketin şu anki borcunun onmilyonlarca liraya çıktığı belirtiliyor. Son olarak öğrendim ki, İAOSB yönetimi santralin tribünlerini tamamen elden çıkarmaya yönelik bir formül geliştirdi. Bununla ilgili ABD'li bir firma ile görüşme yapılıyor. ABD'liler bu santrali alıp kendi ülkelerinde kuracak.

Görüşmeler olumlu sürerken AOSB yönetimi üyelerini olağanüstü genel kurula çağırdı. Bugün 14.00'te yapılacak toplantıda santralin satışıyla ilgili son kararı sanayiciler hep birlikte verecek.



HEYKEL BELEDİYECİLİĞİ!



Gün geçmiyor ki, İzmir'deki CHP'li bir belediye heykelle ilgili icraat yaptığını ballandıra ballandıra anlatan bir bülten servis etmesin. Dün de Torbalı ve Gaziemir'den geldi. Sayın başkanlar İsmail Uygur ve Halil Arda!

Sizin heykel bakımı yapmanızın haber değeri yok. Tabi ki, Ata'nın heykellerine sahip çıkacaksınız. Siz asıl halkı rahatlatacak ne yaptınız ondan haber verin.