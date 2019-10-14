Türkiye, batılı emperyalist devletlerin tüm itirazlarına rağmen terör örgütü PKK'nın kökünü kurutmak için Fırat'ın Doğusuna girdi, ilerliyor... Teröristler tek tek avlanıyor. Oradaki terörü besleyen, on binlerce TIR silahla donatan ülkeler şimdi feryat ediyor ve Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunuyor. Onlar böyle yapar da kuklaları konumundaki Arap devlet yöneticileri durur mu? Onlar da bizi kınıyorlar... Kınasınlar!... Bu söylenenlere vereceğimiz cevap halk arasındaki şu meşhur sözdür: Vız gelir tırıs gider...



İZMİR BAROSU NE İSTİYOR?

Onlar zaten kendilerinden bekleneni yapıyorlar da bu 'içimizdeki İrlandalılara' ne oluyor? Örneğin devletin terörle mücadelesine sonuna kadar destek veren bir kentin içinden çıkmış İzmir Barosu'nun bu ülkeyle derdi ne? Neymiş, 'siyasi iktidarı savaşa son vermeye çağırıyorlarmış'...



Yazıklar olsun... Sizin de vatandaşı olduğunuz bu ülke, teröristlere darbe vurmak için harekat yapıyor ve siz buna destek olacağınıza karşı çıkıyorsunuz. Üstelik olan biteni 'savaş' olarak nitelendirerek terör örgütüne de devlet payesi veriyorsunuz.



FETHİ SEKİN'İ ÇABUK UNUTTUNUZ!

Daha birkaç yıl önce İzmir Adliyesi'ne saldıran bu PKK değil miydi? O gün kahraman polis memurumuz Fethi Sekin, adliyede içlerinde sizin de binlerce üyenizin olduğu yargı mensuplarını korumak için canını vermedi mi? Siz Fethi Sekin'in şehadetini ne çabuk unuttunuz da o gün sizin canınıza kasteden terör örgütüne bugün destek verir gibi konuşabiliyorsunuz?



ŞEHİTLERİN KEMİKLERİ SIZLADI

Ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı konumundaki zata ne demeli? Türkiye olmasaydı belki bugün Kıbrıs adasında Türk varlığından bile söz edilemeyebilirdi. Dolayısıyla Mustafa Akıncı isimli Cumhurbaşkanı da bugün var olmayabilirdi. Şimdi kalkmış, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" deme hadsizliğini gösteriyor. Bu sözler, Kıbrıs Türkü'nü kurtarmak için canını veren Mehmetçik ve mücahitlerin kemiklerini sızlattı. Bizi adeta sırtımızdan hançerledi.



ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK

Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ayakta tutan Türkiye'dir. Türkiye olmasa orada Akıncı zihniyetindekiler içecek su bile bulamaz. İşte aslında bugün Türkiye'ye karşı yapılan hücumun nedeni de bizim ülkemizin başına da Akıncı gibi birini getirme arzusudur. İstiyorlar ki, Türkiye kendilerine hiç itiraz etmesin, Mustafa Akıncı gibi celladına aşık olanlar tarafından yönetilsin, 'Dünya beşten büyüktür' diyemesin...



Ancak, sürekli vurguladığımız gibi, artık çok geç... O dev uyandı bir kere... Bizi sırtımızdan hançerleyenlere rağmen terörün kökünü kazıyacağız... Bu saatten sonra geri dönmek yenilmektir. Ölmek var dönmek yok... İçinden çıktığı kente ve ülkeye zarar veren İzmir Barosu yönetimine ve Mustafa Akıncı gibilere inat, ka-za-na-ca-ğız...

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