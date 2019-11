Rezalet... CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın odağında yer aldığı İzmir'deki asansör skandalını başka hiçbir kelime anlatamaz. Bugüne kadar iktidara her türlü yaftayı yapıştırmaya çalışan CHP ve yönetimindekiler, bu olayla adeta gerçek niyetlerinin ne olduğunu ortaya koyuyor.

İzmirli hizmet beklerken zaten her biri borç batağındaki CHP'li belediyeler rant oyunlarına alet edilmeye çalışılıyor.



ZOR SORULAR YÖNELTTİLER



Yeni Asır'ın aylar önce manşetine taşıdığı olay en sonunda Türkiye'de asansör denetiminin öncüsü olan Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'ni de isyan ettirdi. Önceki gün zehir zemberek bir açıklamayla kamuoyunun dikkati bu konuya çektiler ve hem belediyelere hem de CHP Genel Merkezi'ne zor sorular yönelttiler.



CHP BİNDİĞİ DALI KESİYOR



CHP'nin bugüne kadar en fazla destek bulduğu kesimlerin başında bu tür meslek odalarının geldiği malum. CHP'de işin oy tabanını oluşturan bu tür sivil toplum kuruluşu ve meslek odalarının gelir kaynaklarına göz dikmeye kadar vardırılması hiç iyiye işaret değil. Bunun CHP için bindiği dalı kesmekten farkı yok.



MMO'DAN MÜTHİŞ İDDİA



MMO İzmir Şubesi'nin açıklamasında yer verdiği "Üstelik, söz konusu 'yandaş' firmanın yasada öngörülen belediye payı haricinde ilgili belediyelere ve hatta CHP Genel Merkezi'ne 'maddi katkıda bulunacağı' iddiaları da ayyuka çıktı" iddiası da öyle yenilir yutulur cinsten değil.

Bu konuyu ilk gündeme getirdiğimizde görüştüğüm bazı CHP'li başkanlar, yaptıkları araştırmada Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bu işin arkasında olmadığı yönünde duyumlara ulaştıklarını söylemişlerdi. Ancak attığımız o manşete rağmen demek ki Kılıçdaroğlu'ndan "Ben bu işte yokum" şeklinde hiçbir işaret gelmemiş, o yüzden de MMO'nun açıklamasında belirtildiği gibi CHP'li belediyeler birer birer o firma ile çalışmayı gündemlerine almak zorunda kalmış.



AÇIKLAMA BEKLENİYOR



MMO İzmir Şubesi'nin açıklaması, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün başlayacak ve 3 gün sürecek İzmir ziyareti öncesine denk gelmesi zamanlama açısından isabetli oldu.

Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'nda. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili detaylı bilgi istediği ve belediye başkanlarıyla yapacağı görüşmede bu konuyu masaya yatıracağı konuşuluyor.



HER ŞEY GÖRÜLECEK



Bakalım bekleyip göreceğiz. Eğer Kılıçdaroğlu, bu konuda tavrını net olarak ortaya koymazsa ve zaten borçlarla başları dertte olan belediye başkanlarını rahatlatmazsa MMO'nun yukarıda aktardığım iddasının doğru olduğunu düşünmekten başka yol kalmayacak.

Bu durumda anlayacağız ki bu asansöre binenlerin başında Kılıçdaroğlu geliyor...

İşte o zaman bir kez daha göreceğiz 'Bay Kemal' olmak kolay mı zor mu!

Bu işler lügat parçalamakla olmuyor.