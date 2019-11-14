İzmir'in İstanbul'da Beyoğlu'nun göbeğinde 697 metrekare arazisi olduğundan kimsenin haberi yoktu, ta ki Büyükşehir Belediyesi'nin burayı satmak için geçtiğimiz günlerde girişim başlatmasına kadar. 1960 darbesi öncesi İzmir'in belediye başkanlığını yapan Demokrat Partili Faruk Tunca, Avrupa Güzeli seçilen eşi Günseli Başar'ın da teşvikiyle bu araziyi İstanbul'a giden İzmirli öğrencilere yurt yapmak için satın almış.

Çok da iyi yapmış... Müthiş bir vizyon...

Ama maalesef 1960 darbesi falan derken bu proje hayata geçirilememiş.



İZMİR EVİ ÖNERİSİ



8 kat imar izni olan bu arsaya kapalı alanı 4 bin 500 metrekareyi geçecek şekilde bir bina yapılabiliyor. AK Parti, bu arsaya New York'taki Birleşmiş Milletler binası karşısında Başkan Erdoğan tarafından açılan Türk Evi gibi bir İzmir Evi yapılmasını önerdi. Bu öneriye göre, İzmir Evi'nin içinde Büyükşehir Belediyesi'nin irtibat ve danışma ofisi olacak, ayrıca belediye başkanının İstanbul ziyaretlerinde kullanacağı bir çalışma ofisi de yer alacak.

Bu arada İzmirli sanatçıların eserlerini sergileyebileceği sanat galerileri, yine İzmirli işadamlarının ve esnafın kullanabileceği toplantı salonları da olacak. İzmir iş dünyası yetkilileri burayı bir üs olarak kullanabilecek. Ayrıca yine bu öneriye göre, bu merkezde İzmir turizmini destekleyecek tanıtım ofisi ile Ege yemekleri sunan bir restoran da bulunacak. Bence çok mantıklı bir proje.



AKLINA YATTI GİBİ



Başkan Tunç Soyer'in bu önerinin ardından satış kararını aldırmayıp konunun tekrar meclis komisyonlarında görüşülmesini istemesi bu önerinin aklına yatmış olabileceğini gösteriyor. Burası önerildiği gibi İzmir Evi olarak mı değerlendirilir bilmiyorum ama dün Yeni Asır'da film gibi öykülerini kaleme aldığımız Faruk Tunca ve Günseli Başar'ın 1959'da alınmasını sağladığı arsayı İzmir olarak satmak yerine fırsata dönüştürmeliyiz.



BÜYÜKŞEHİR'İN FİDAN KAMPANYASI NE OLDU?



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası ile 14 milyon fidan dikilerek dünya rekoru kırıldı. Geçtiğimiz Ağustos ayındaki yangında 5 bin hektar ormanlık alanı kül olan İzmir'de de bu rakam 1 milyonu buldu. Yangının çıktığı günün ertesinde MHP İl Başkanı Veysel Şahin, parti olarak 300 bin fidan dikeceklerini açıklayarak bu konuda öncülük etmişti.

Dün Şahin'le görüştük. Kendisine bu fidanları sordum. Pazartesi günkü fidan dikim etkinliğine katıldıklarını ve İzmir'de yanan alanlara sözünü verdikleri 300 bin fidanı diktiklerini söyledi.



"BELEDİYENİN KATKISI YOK"



Sohbetimiz sırasında Şahin, sözü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de bu yangının ardından fidan dikmek için kampanya başlatmasına ve hatta Fuar'da büyük bir yardım konseri düzenlemesine getirdi.

Büyükşehir'in İzmir'de son olarak dikilen 1 milyon fidana hiçbir katkısının olmadığına dikkat çeken Şahin, "Büyükşehir milletten para topladı. Konserler düzenlendi, danslar edildi. Ama ortada bir şey yok. Toplanan bağışlar ne oldu?" diye konuştu. Biz de Şahin'in bu sözlerini buradan Başkan Soyer'e aktarmış olalım.

Hakikaten, 477 bin lirası düzenlenen konserden olmak üzere toplam 3.5 milyon lira bağış toplanma hedefiyle başlatılan bu kampanya ne zaman sona erecek? Söylendiği gibi 200 bin metrekare alan ne zaman ağaçlandırılacak?