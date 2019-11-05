Neyin milli, neyin gayri milli olduğu konusunda belki farklı görüşler öne sürülebilir.

Ancak, tartışma götürmeyecek kesin bir nokta vardır, o da şudur: Siz gidip kendi ülkenizi Batı ülkelerine şikayet ediyorsanız kesinlikle milli değilsinizdir.

İçinde zerre kadar 'milli' hassasiyet taşıyan biri ülkesini Batı'ya şikayet etmez.

Etmesi istendiğinde de tıpkı, Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2008'de İngiltere Parlamentosu'nda konuşurken yaptığı gibi "Ben burada Türkiye'nin iç sorunlarını gündeme getirmem" diyerek kestirip atar.



FETÖ ELEBAŞININ SÖYLEMİ



Lafı evirip çevirmeden söyleyeyim...

Bugünlerde Pensilvanya'daki FETÖ elebaşının bir dönem ihanetini gizlemek için yaptığı gibi 'sevgi', 'hoşgörü', 'herkesi kucaklama' söylemlerini dilinden düşürmeyen CHP, bu açıdan tam gayri millidir...

Atatürk'ün kurduğu partinin kodları maalesef Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tamamen değiştirildi.

İçeride terör örgütü uzantısı HDP ile ittifak kuran CHP, son yıllarda bulduğu her fırsatta Türkiye'yi dışarıya şikayet etti.



KILIÇDAROĞLU HEP YAPIYOR



Kılıçdaroğlu, buna 2014'te dönemin ABD'nin Ankara Büyükelçisi Frank Ricciardone ile başladı... Sonra artık iflah olmaz bir Türkiye karalayıcısına dönüştü.

Gittiği her yurt dışı ziyaretinde Türkiye'yi kötülemeyi bir rutin haline getirdi. Hatta bir ara işi, Alman Başbakan Merkel'e Türkiye'yi ziyaret etmeme çağrısında bulunmaya kadar götürdü.

Google'da "Kılıçdaroğlu Türkiye'yi şikayet etti" şeklinde arama yaptırdığınızda karşınıza onlarca farklı haber çıkıyor.



İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ



Kılıçdaroğlu'nun bu gayri milli çizgisi şimdi de birileri tarafından Cumhurbaşkanlığı adaylığı için hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından da sürdürülüyor.

Yerel seçim döneminde yabancı basına verdiği demeçlerde sürekli Türkiye'yi kötüleyen İmamoğlu, en son Fransa'nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada görevden alınan terör destekçisi HDP'li belediye başkanlarını savundu, Türkiye'yi ise Avrupa'ya şikayet etti.

Twitter'da Fransız senatör Jacques Mezard'ın İmamoğlu'nun bu davranışı için "Olacak şey değil! Kendi ülkesini şikayet edecek kadar zavallı biri. Bana kalsa, ülkesinin iç meselesini dışta satacak kişilikleri Fransa'ya turist olarak bile almam!" dediği rivayet ediliyor.

Mezard bu sözleri gerçekten söyledi mi bilmiyorum ama böyle kişilerin turist olarak bile kabul edilmemesi fikrini doğru buluyorum. Fransa alsa da en azından biz Türkiye olarak kendi ülkesinin meselelerini dışarıda konuşup şikayetçi olanları turist olarak bile ülkemize almayalım. Çünkü bunlardan değil belediye başkanı, turist bile olmaz...