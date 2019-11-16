CHP İzmir'de kötü yönetilen kongre sürecinde olaylar bitmiyor. Karşıyaka'daki delege seçimlerinde yaşanan kavga ve darp vakaları hala konuşulurken şimdi de Buca'da büyük bir skandal patlak verdi. Çünkü, İl Başkanı Deniz Yücel ile Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'a yakın olduğu belirtilen isimler tarafından çıkarılan beyaz listenin 6 oy farkla seçimi kazandığı Buca Seyhan Mahallesi'nde derme çatma metruk yapılar ve kereste deposu gibi yerlerde ikamet ediyor gösterilen üyelere delege seçimlerinde oy kullandırıldığı ortaya çıktı. Üstelik iddiaya göre, bu metruk yerlerde oturuyor gösterilenler, değeri 150 bin lirayı geçen lüks araçlarla gelip oylarını kullanıp gitmişler.





KERESTE DEPOSUNDA BİLE



CHP'li okuyucularımız tarafından bize ihbar olarak gönderilen fotoğrafları görünce gözlerime inanamadım. Araştırınca "Bu kadar da olmaz" dedim. Örneğin, iddiaya göre, 659/8 sokakta numara 35/1 adresinde soyadları farklı ve aralarında kan bağı olmayan B.B., M.G, R.Ç, S.P isimli CHP'liler oturuyor gösterilmiş. Yine 659/8 Sokak numara 35 adresindeki kereste deposu ve satış yerinde E.C ve M.U. isimli partililer oturuyormuş. Aynı mahalledeki 707 Sokak numara 4'teki tamir atölyesinde H.Ö isimli kişi kayıt ettirilmiş. Ayrıca 642 Sokak numara 6'da zemin katı kapalı bakımsız işyerinin üstündeki dairede 1 kişi yaşıyormuş. Çevre sakinleri kimsenin oturmadığı binanın 5 yıldır kullanılmadığını söylüyor.



SEÇİMİN KADERİ DEĞİŞTİRİLMİŞ



Akıl alır gibi değil... Kurnazlığın böylesi... Üstelik, bu mahallede seçimi Özkan ve Yücel cephesine yakın hareket ettiği öne sürülen Buca İlçe eski Başkanı Çağdaş Kaya, eski Milletvekili Aşkın Toktaş'ın çıkardığı beyaz listenin, karşıdaki mavi listeye 6 oy fark atarak seçimi kazandığı dikkate alınınca bu oyunla seçiminin kaderinin değiştirildiği anlaşılıyor.



İL YÖNETİMİ SET ÇEKTİ



Olayın bundan sonraki aşaması da çok konuşulacak cinsten... Çünkü, yaptığım araştırmada bu çarpık durumu tespit eden partililerin İlçe Yönetimi'ne itirazda bulunduğu ve ilçe yönetiminin de bu mahalledeki delege seçimini iptal ettiğini öğrendim. İl yönetiminin ne yaptığını duyunca da bir kez daha şaşırdım. Çünkü, beyaz listeyi çıkaran isimlerin desteklediği öne sürülen Deniz Yücel'in başkanlığındaki il yönetimi, ilçe yönetiminin iptal kararını iptal etmiş! Böylece Seyhan Mahallesi'ndeki delege seçimi bu çarpık duruma rağmen kabul edilmiş.



DİYECEK LAF BULAMIYORUM



Yanlış anlaşılmasın benim burada kimseyi zan altında bırakmak gibi bir amacım yok. Sadece bir vakayı aktarıyorum. Bunun soruşturmasını yapacak olan CHP'nin kendisidir ve suç unsuru varsa olayı Cumhuriyet Savcılığı çözer. Ama size son olarak işin en trajikomik yanını da söyleyeyim. Bu mahalleden sadece 3 delege çıkmış... Yani bunca oyun 3 delege için oynanmış... İnsan gerçekten diyecek laf bulamıyor...