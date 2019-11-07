Türkiye ekonomisi dengeleme sürecinden başarıyla çıkıyor. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını toplamda 10 puan düşürmesiyle içine düştüğümüz faiz sarmalı önemli ölçüde kırıldı. "Faizleri indirirseniz, dolar kuru 10 lirayı geçer" diyerek analiz satanlar mahcup oldu. Ekonomik verilerde yukarıya doğru bir ivme görülmeye başladı. Tabii, yol bitmiş değil, daha kat etmemiz gereken önemli bir mesafe var. Ancak, ekonomideki yukarı çıkış sürdükçe bunun olumlu yansımaları Türkiye'yle birlikte İzmir ve Ege'de de daha fazla hissedilecektir.



ÖNEMLİ ZİRVE BAŞLIYOR



İşte böyle bir dönemde İzmir çok kritik bir zirveye evsahipliği yapıyor. Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Özgencil Grup işbirliğiyle düzenlenen Ege Ekonomik Forum'un üçüncüsü önümüzdeki Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek. "Yarın için Hayal Et" temasıyla düzenlenecek zirveye katılacak birbirinden değerli isimler teknoloji ve inovasyonu konuşacak. Değişen dünya düzeninde yarının kodlarının neler olacağı ve İzmir ile Ege'nin burada nasıl konumlanması gerektiği tartışılacak.



ÜÇ ANA UNSUR BİRARADA



Dün forumun tanıtımı amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılımıyla düzenlenen basın toplantısını ben de izledim. Tüm detaylarına ekonomi sayfasındaki haberimizde yer verdiğimiz zirve, bölgemize bir fırsat sunuyor. Çünkü, bu zirve İzmir ve Ege ekonomisini yukarıya taşıyacak 3 ana unsuru, yani özel sektör, merkezi idare ve yerel yönetimi bir araya getiriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılması beklenen zirvede bu 3 ana unsur arasında sinerji oluşturulması yönünde önemli adımlar atılabilir.



POTANSİYELİMİZİ GÖRMELİYİZ



Bu da İzmir ve Ege'nin kabuğunu kırıp dünya markası olma yolculuğunu yeniden başlatabilir. Bu bağlamda Soyer'in şu değerlendirmesinin altı çizilebilir: "Bizim, derya içinde yaşayan ama deryayı bilmeyen balık olmaktan çıkarak, bu kentin olanaklarını, potansiyelini tek tek çok iyi öğrenmemiz ve kavramamız gerekiyor.

Bunları, üzerlerindeki toz ve pası silip bütün dünyayla buluşturmalıyız. Bizim başka bir hikayeye ihtiyacımız var."



TÜRKİYE'NİN DAVOS'U YAPMALIYIZ



İzmir'deki Ege Ekonomik Forumu'nun benzeri İstanbul'da yıllardır 'uluslararası katılım ve içerikle' gerçekleştiriliyor. Ege Ekonomik Forumu da ilk iki yılında ciddi bir uluslararası katılıma evsahipliği yapmıştı.

Ancak, bu yıl yabancılar Türkiye'ye yönelik 'seyahat sigortası' yaptırmakta sorun yaşayınca gelmekten vazgeçmişler.

Özgencil Grup Başkanı Şeref Özgencil'in verdiği bilgiye göre sigorta yapmayanların bahanesi de Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütüne yönelik haklı gerekçelerle yaptığı harekat ve bazı siyasi nedenler.



KENDİLERİ GELECEKTİR



Hiç sorun değil. Öncelik Türkiye'nin güvenliğinde. Güvenliğin olmadığı yerde ekonomi de olmaz. Türkiye bu harekatı bekası için yaptı, bunun böyle ufak tefek yansımaları olacaktır. Ancak, güvenlik ve barış tesis edildiğinde bunlar da kendiliğinden aşılacaktır. Bugün gelmek istemeyen yabancılar, Türkiye ve Ege'nin potansiyeli ortaya çıktıkça kendiliğinden gelecektir.

Bu forumu, önümüzdeki yıllarda küresel çapta düzenlemeli ve Türkiye'nin Davos'u haline getirmeliyiz. Bunu yapabiliriz...