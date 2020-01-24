CHP İzmir İl Kongresi'nin 8 Şubat'ta yapılacağının açıklanmasının ardından son düzlüğe girildi.

Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in desteğini alan mevcut İl Başkanı Deniz Yücel, dün ilçe turlarına başlayarak adeta adaylığını ilan etti.

Şimdi gözler, ilçe kongrelerinde Yücel ve onu destekleyen isimlere karşı savaş veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın ekibin il kongresinde aday çıkarıp çıkarmayacağına çevrildi.



SON DAKİKA BEKLENTİSİ

Kulislerde bununla ilgili çeşitli senaryolar konuşuluyor. Ben de Soyer cephesinden etkin bir isimle görüştüm. Aldığım bilgiye göre, bu kanat aday çıkarıp çıkarmama konusunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakikada gelebilecek bir sinyal bekliyor.

Çünkü, ilçe kongreleri sürecinde Kılıçdaroğlu'nun kendisini İzmir'den ziyarete gelenlere Yücel'in devam etmesi yönünde işaret verdiği sık sık gündeme gelmişti. Hatta Milletvekili Atila Sertel, Soyer'in ilçesi Seferihisar'daki kongrede kürsüye çıkıp "Gelmeden önce Genel Başkan'la görüştüm. Bana 'Deniz Yücel ile devam edeceğiz' dedi" açıklamasında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'ndan bugüne kadar Sertel'in yaptığı bu açıklamayı yalanlayacak bir adım gelmedi. İşte Soyer de aday çıkarıp çıkarmama konusunda son bir kez daha Genel Başkan ile temasa geçti. Eğer Kılıçdaroğlu'ndan son dakikada bir yeşil ışık alınamazsa Soyer cephesi, Yücel'e karşı bir il başkan adayı çıkarmayacak.



KURULTAY HESAPLARI

Tabii, aday çıkarmamaları Soyer kanadının il kongresi için tamamen havlu atacağı anlamına gelmiyor. Çünkü, Soyer'e yakın ekip, 28-29 Mart'ta yapılacak kurultaya eli güçlü gitmek ve parti yönetiminde de etkin olmak istiyor.

Özellikle de bu ekibin başını çeken İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu'nun kurultayda Parti Meclisi'ne seçilme ve oradan da Merkez Yönetim Kurulu'na girme hesapları yaptığı öne sürülüyor.

Buna karşı Tuncay Özkan da yine kurultaya eli güçlü gidip MYK'daki koltuğunu korumak istiyor.



ÇİZİKLER SAVAŞI YAŞANACAK

Kurultaya güçlü gidebilmenin yolu da il kongresinde seçilecek kurultay delegesi listesine mümkün olduğu kadar çok ismi sokmaktan geçiyor.

İşte kulislerde konuşulduğuna göre bu noktada Soyer cephesi aday çıkarmazsa Yücel kanadı ile hem il yönetim kurulu hem de kurultay delegeliği listesi için bir pazarlık yapacak. Eğer, taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamazsa il kongresinde hem yönetim kurulu hem de kurultay delegelerinin seçiminde çizikler savaşı yaşanması bekleniyor.

Bu arada Soyer'e yakın ekibin, Yücel cephesinden istediğini alamaması halinde bir B planı hazırladığı da kulislerde konuşulan iddialar arasında.

Bu plana göre de, Soyer cephesi, resmi bir aday çıkarmayacak ancak bağımsız olarak adaylığını açıklayacak bir isme el altından destek verecek...