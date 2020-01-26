CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti sözcüleri, mevcut iktidara karşı algı oluşturmak için 'tek adam' ve 'diktatör' laflarını ağızlarından düşürmüyor.

Oysa bu söylemin aksine Kılıçdaroğlu'nun kendisi parti içinde 'tek adamlığını' ve 'diktatörlüğünü' her geçen gün pekiştiriyor. CHP liderinin partide gücü kendi elinde toplamak için son yıllarda aldırdığı birçok karar bulunuyor.

En basitinden CHP'nin bir başka partiyle ittifak yapma yetkisini bile seçilmişlerin oluşturduğu Parti Meclisi'nden alıp kendisinin atadığı Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) verdirdi. Yine Kılıçdaroğlu'nun isteği ile Muharrem İnce gibilerin önünü kesmek için Cumhurbaşkanı adayı belirleme yetkisi de MYK'ya devredildi. Parti Meclisi'ndeki 11 muhalifi pasifize etmek için toplantılarda önerge verme sayısını 11'den 13 üyeye çıkarması da diktatörlüğün bir başka adımıydı.



YÜCEL İSİM EMPOZE EDİYOR

İşte adım adım partide tek adam haline gelen Kılıçdaroğlu, şimdi de CHP İzmir örgütüne 8 Şubat'ta yapılacak ilk kongresi için 'tek aday' dayatıyor.

Büyük şehirlerde il kongrelerine 'tek aday' ile gidilmesini isteyen Kılıçdaroğlu'nun, kendisini İzmir'den ziyarete gelenlere mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'in ismini empoze ettiği biliniyor. Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı Milletvekili Atila Sertel tarafından da resmen açıklandı. CHP lideri de parti kongresinin kürsüsünden yapılan bu açıklamanın doğru olmadığını göstermek için bugüne kadar kılını bile kıpırdatmadı.

Bu yazıyı kaleme aldığımız dakikalardan birkaç saat sonrasında ise, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İzmir örgütüyle Karşıyaka'da akşam yemeğinde buluşacaktı.

Kulislerde Salıcı'nın yemekte CHP liderinin Yücel'i desteklediği mesajı vereceği iddiaları konuşuluyordu.



TUNCAY ÖZKAN'A YARIYOR

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı, kendi safına çektiği Yücel'i seçtirip İzmir'de örgütün patronu olmak isteyen Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın ekmeğine yağ sürüyor.

Örgüt kaynıyor. Özellikle Yücel'in seçilmesiyle Özkan'ın İzmir'de hakimiyeti ele geçireceği gerçeği, parti tabanında büyük bir rahatsızlık yaratıyor.

Özellikle kendisine yakın isimlerle ilçe kongrelerinde Yücel-Özkan ittifakına karşı mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu durumdan çok rahatsız...



'DEMOKRASİ TIKANMASIN'

Nitekim, önceki gün Tire, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Bergama, Dikili, Kemalpaşa, Karabağlar, Karşıyaka ilçe başkanlarını makamında ağırlayan Soyer'in "Demokrasinin önü kapatılmamalı" dediği belirtiliyor. Yine bu ziyaretten sızan haberlere göre, ilçe başkanlarının da, "İl kongresinde dayatma olmasın.

Şu olsun, bu olsun demiyoruz.

Aziz Bey yıllar boyu baskı yaptı.

İkna odaları kurdu. Bu dönem bunlar olmasın" şeklinde görüş bildirdikleri öne sürülüyor. Hatta bazı ilçe başkanlarının, bu konuyla ilgili Genel Başkan'dan randevu talep etmeyi değerlendirdiği de ifade ediliyor.



BAŞKA YERLERE BENZEMEZ

CHP lideri, bu dayatmayı yaparken gözden kaçırdığı bir durum var.

O da burasının İzmir olduğu ve başka yerlere benzemeyeceği gerçeği...

Burada uzun yıllardır sadece bir kez tek adaylı il kongresi yapıldı. O da ta 2010 yılındaydı. Göstergeler İzmir örgütünün 8 Şubat'ta yapılacak il kongresinde de bu dayatmaya boyun eğmeyeceği yönünde... Kılıçdaroğlu'nun bu dayatması nedeniyle seçilme şansı yüksek olmasa da İzmir örgütünün ikinci bir aday çıkarması bekleniyor.