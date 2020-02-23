İzmir dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Kentle İstanbul arasındaki mesafeyi 3.5 saate düşüren otoyolun ardından dün de İzmir ile Çandarlı arasını 40 dakikaya indiren otoyol açıldı. Artık İzmirliler, kuzeye giderken özellikle yoğunluk yaşanan Menemen trafiğine girmek zorunda kalmayacak.

İzmir-Ankara Hızlı Tren Projesi ile Antalya Otoyolu'nun da yapılmasıyla İzmir, ulaşımda yeni bir çağa geçecek.

Dün törende gözler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i aradı...

Çünkü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta içinde yaptığı konuşmada aynı zamanda İzmir Milletvekili olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu açılışa davet etmişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, önceki gün CHP İzmir Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e davette bulunmuştu.

Açıkçası ben Kılıçdaroğlu'nun bu törene geleceğine ihtimal vermiyordum ancak belki Soyer ve CHP'li bazı vekillerin katılabileceğini düşünüyordum. Ama olmadı, gelmediler...



BİR TEK AKSOY VARDI

Büyükşehir Belediyesi'nin Çiğli Tramvay Projesi'ne AK Partili Milletvekillerinin girişiminin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın onay vermesiyle İzmir siyasetinde bir fair play rüzgarı esmişti. Kılıçdaroğlu ve İzmir milletvekilleri dünkü törene katılsaydı ülkedeki siyasi iklimin yumuşaması adına önemli bir gelişme yaşanacaktı.

Dünkü törende bir tek CHP'li yetkili vardı o da Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'du.



HİZMETE TEŞEKKÜR

Aksoy, önceki gün yaptığımız görüşmede, "Törende Sayın Cumhurbaşkanımıza bir çiçek ve ilçemizin meşhur testilerinden birini takdim etmek istiyorum. Bununla ilgili AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yle de görüştüm" dedi. Aksoy'a kendi partisi içinden bir tepki alıp almayacağını sorduğumda, "Biz bölgeye yapılan hizmete teşekkür ediyoruz. Burada konu bir siyasiyi beğenip beğenmeme meselesi değil ki... Burada makam söz konusu. Burada seçilmiş bir Cumhurbaşkanı ve hizmet olduğuna göre ben çiçeğimi veririm bu da çok doğal" demişti. Dünkü törende program akışının yoğunluğu nedeniyle böyle bir çiçek takdimi gerçekleşmedi ancak Aksoy, törendeki yerini aldı. Aksoy'u bu davranışı nedeniyle tebrik ediyorum. Keşke, Erdoğan'a havalimanında yapılan karşılamada yer alan Başkan Soyer de açılış törenine gelseydi. CHP ve İP Milletvekilleri de klasik muhalefet refleksiyle hareket etmek yerine burada olsaydılar.

İKİ METRO HATTI İZMİR'İ UÇURUR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünkü törende İzmir'e 15 müjde verdi. Bu müjdeleri ilgili haberimizde okuyacaksınız. Beni en çok heyecanlandıran müjdeler, Halkapınar-Otogar Metro Hattı'nın ihalesine yakında çıkılacağı, 2020 yılında İzmir ve ilçelerinde 46 adet tarım kredi kooperatifi marketininin açılacağı ve Kemalpaşa Nazarköy'de ormanlık alanda 20 kilometre yürüyüş parkuru olan ve 3 bin yıllık Hitit Anıtı'nı ön plana çıkaran ekoturizm alanının açılacağı haberleri oldu. Özellikle metro hattı İzmir'de büyük bir ihtiyaç. Büyükşehir Belediyesi de Ankara'dan tüm onayları alınan Üçyol-Buca Metro Hattı inşaatına başlayacak. Bu iki metro hattının tamamlanmasıyla İzmir'de trafik sorunu büyük ölçüde çözülür.