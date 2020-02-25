Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çeşme'yi dünya çapında bir turizm merkezi haline getirmek amacıyla ortaya koyduğu Ege Turizm Merkezi projesi günlerdir konuşuluyor. Henüz sadece ortaya konulmuş bir niyet var, yani projenin kendisi yok... Daha hazırlanacak. Ama bunu beklemeden karşı çıkanlar çok... İşin daha da kötüsü, karşı çıkanlar içerisinde yer alan bir kitle var ki, destek olanlara ya da "Bir projeyi görelim karşı çıkıp çıkmayacağımıza o zaman karar veririz" diyenlere bile tahammül edemiyor...



SOYER DOĞRUSUNU YAPTI

Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gazetemize, "Orada bakanlığın sunduğu projeden tam haberdar değiliz. Daha bilgi edinmeden karşı çıkmak veya taraftar olmak doğru değil. Bir değerlendirme yapmak için erken" açıklamasında bulundu.

Vay sen misin bunu diyen!... Bu projeye karşı çıkan kesim içerisinde yer alan bir kitle, kendileriyle aynı düşünmediği için Soyer'i adeta topa tuttu.

Soyer, Pasaport'a yapılacak gökdelen projesi için önce hukuki sürecin sona erdiği düşüncesiyle "Kazanılmış hak" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ancak gelen tepkilerin ardından 'hukuki sürecin henüz bitmediğini öğrendiğini' belirterek projenin inşaat ruhsatının iptali için harekete geçmişti.



POPÜLİZME KAÇMADI

Soyer, Çeşme Turizm Projesi'yle ilgili yaptığı açıklamaya gelen tepkiler karşısında ise, aynı noktada durmayı sürdürdü.

En son pazar günü bu projeyi soran gazetecilere "Projeyi daha görmedik. Sadece kamulaştırma sınırlarını gördük.

Projeyi görürüz, bakarız ondan sonra söyleyeceğimizi söyleriz" diye açıklama yaptı. Soyer istese popülizm yapıp projeye peşinen karşı çıktığını söyleyebilirdi, neticede bu konuda tepki gösterenlerin tamamına yakını 31 Mart seçimlerinde kendisine oy vermişti. Ancak Soyer, kentin en önemli koltuğunda oturan kişi olarak sorumlu davranmayı tercih etti. Soyer, gelen tepkilere rağmen bu kararlı duruşu nedeniyle tebrik edilmeyi hak ediyor.



TOPLANTIYA GELSİNLER

Bu arada AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un önümüzdeki ay İzmir'e gelip projeyi anlatacağını açıkladı ve ekledi:

"Kamuoyundaki yanlış bilgilendirilmiş kesimi söylemiyorum, kim karşıysa bu toplantıya davet edeceğiz. İtiraz edeceklerine gelsin görsünler, konuşalım. Şu ana kadar itiraz ettikleri şeylerin içi boş." Evet, beyler... İşte size fırsat... Bu işe karşı çıkanlar bu toplantıya gitsinler ve projenin detaylarını dinledikten sonra sorularını sorsunlar... İstiyorlarsa karşı çıkmaya devam etsinler ama önce bir sorup öğrensinler... İzmir'de gençler iş bulmak için başka kentlere giderken 100 bin kişiye istihdam sağlaması hedeflenen bir projeyi daha görmeden ne olduğunu bilmeden karşı çıkmak doğru değil...



İDUĞ'DAN NAZİRE GİBİ ÇIKIŞ!

İzmir'de gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse ilçe belediyelerinde gayrimenkul satışları dur durak bilmiyor. En son Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar ve Menderes Belediyeleri yeni gayrimenkul satışı için harekete geçti. Yani satan satana... İşte CHP'li belediyelerde satışlar hızla sürerken Bornova Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mustafa İduğ'dan 'satan başkanlara' nazire yaparcasına bir çıkış geldi. İduğ, son 7 aylık sürede ilçedeki 41 mülkün tapusunu aldıklarını açıkladı. Tabi bunların içinde belediyeye bağışlanan mülkler de var ancak belediyeye 41 tapu kazandırmak büyük başarı.

Malları satan başkanlar, bence İduğ'a bu işin sırrını sorup öğrenseler çok iyi olur!