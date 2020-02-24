İzmir'in siyasi patronu olma hayallerini gerçekleştirmek için var gücüyle çalışan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le Alsancak'taki bir pastanede sohbet ederken görüntülendi.



Özkan, çıkışta yine yüzüne gülücükler kondurarak Soyer'le fotoğraf çektirdi ve aralarında hiçbir gerilim olmadığını söyledi. Hatta ve hatta, "Kent Konseyi bizim işimiz değil: Başkanımızın işi. Başkanımız neyi takdir ederse biz ona katılırız" bile dedi.

Tabii biz de bu söz karşısında, 'Yav he he' dedik...





İZMİR ÇOK İYİ GÖRÜYOR

Allah'a şükür, biz bu kentte yaşıyoruz ve Özkan'ın İzmir'de neler yaptığını ve neler yapmaya çalıştığını tüm CHP'liler gibi çok iyi görüyoruz...

Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'na karşı adım atamayan Özkan, yüzüne güldüğü Soyer'i adım adım kuşatıyor...

Böylece 2014'te Büyükşehir'i elde etme hedefine doğru ilerliyor...



LİSTEYİ BİLE GÖSTERMEDİLER

Biz dünkü o gülücüğü CHP İl Kongresi'nde de görmüştük. Özkan ve ittifak kurduğu İl Başkanı Deniz Yücel'le birlikte Soyer'in koluna girmiş ve yine yüzlerinde gülücüklerle poz vermişlerdi. Ama, hazırladıkları yönetim kurulu ve kurultay delege listesini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorlamasıyla 'sözde uzlaştıkları' Soyer'e 20.30'a kadar göstermemişlerdi.

Bununla da yetinmeyen Özkan'ın ekibi, medyaya da yansıdığı gibi Tunç Soyer ve ekibine 'pes doğrusu' dedirten müthiş bir operasyon çekmişti.

NALBANTOĞLU'NU SEÇTİRMEDİLER

Delegelere Yücel ve Soyer'in uzlaşı listesi olarak dağıtılan anahtar listenin rengi, tasarımı, harf karakteri ve puntosuyla birebir aynısını hazırlamışlar ama Soyer'in A takımında yer alan Rıfat Nalbantoğlu gibi isimleri kurultay delegeleri listesinden çıkarmışlardı. Böylece, Özkan'ın ekibinin dağıttığı listeyi 'Soyer ve Yücel'in uzlaşı listesi' sanan il delegeleri de oylarını buna göre kullanmışlardı. Neticede de Soyer'in önümüzdeki haftalarda yapılacak CHP Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne hatta Merkez Yönetim Kurulu'na taşımayı planladığı Nalbantoğlu, delege seçilememişti.



ÖZKAN'IN EKİBİ SAHADA

Özkan, şimdi de "İzmir Kent Konseyi'nde Soyer neyi takdir ederse biz ona katılırız" diyor ama İzmir'deki ekibinin has isimlerinden CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, 29 Şubat'ta yapılacak konsey seçimleri için eylem bile yapıyor... Gruşçu, İzmir Kent Konseyi Başkanlığı'na aday olan Hamit Mumcu'ya açıktan destek veriyor. Soyer ise, medyaya da yansıdığı gibi Seniye Nazik Işık'ı işaret ediyor.

Ama Özkan, bu bariz gerçeğe rağmen "Ben konsey seçiminin tarihini bile bilmiyorum. Soyer ne derse onu desteklerim" diye beyanat verebiliyor.



Acaba buna CHP İzmir Örgütü'nde kaç kişi inanıyor?