TBMM'de konuşurken mangalda kül bırakmayan CHP'nin Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, kaybedenler kulübünün müdavimi oldu. Çünkü kendi memleketinde girdiği her seçimi kaybediyor...



2 KEZ ADAY OLDU SEÇİLEMEDİ

2009 ve 2014'teki yerel seçimlerde Manisa Belediye Başkan adayı oldu kaybetti. CHP Manisa ilçe kongreleri öncesi kendi mahallesindeki seçimi kaybedip delege bile olamadı. Özel şimdi de hafta sonu yapılan CHP Manisa İl Kongresi'nde hüsrana uğradı. Özel'in desteklediği aday Gülşah Durbay, seçimi kazanamadı.



İZMİR'E DE KARIŞIYOR

İşin komik tarafı Özel, kendi memleketinde bile seçim kazanamazken zaman zaman CHP Genel Bakan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte İzmir siyasetine de bulaşıyor. Hatta Özel'in girişimiyle Ağbaba'ya yakın Güzelbahçe Belediyesi'nden bir belediye başkan yardımcısının girişimiyle Manisa Kongresi'ne 2 otobüs kaldırıldı. İzmir'den gidenler bol bol Gülşah Durbay lehine sloganlar attı. Kongre sonunda ise kazanan Semih Balaban'ın taraftarları "Manisa burada İzmir nerede?" şeklinde sloganlarla buna tepki gösterdi.

Çok merak ediyorum CHP'de başka kimse mi yok ki kendi memleketinde bile seçim kazanamayan bir isim, böylesine önemli bir koltukta oturtuluyor? Ya da Özel'in arkasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun hayır diyemediği lobiler mi var?



KEMERALTI'NA ÇEŞME PİYANGOSU



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çeşme Turizm Merkezi projesiyle kentte turizmin 12 aya yayılması hedeflenirken çok önemli bir detay da ortaya çıktı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un verdiği rakama göre proje çerçevesinde açık ihale ile yapılacak tahsislerden 1 milyar dolar civarında bir gelir elde edilecek. Yani 6 milyar lira civarında bir para. Ersoy, bu paranın nasıl kullanılacağıyla ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Projede hastane, okul gibi altyapı yatırımlarının yapılacağı bu parayla İzmir ve bölge turizmini ayağa kaldıracak adımlar atılacağını ifade eden Ersoy, "Bu projelerden gelen paraları Kemeraltı Projesi'ne de finansman olarak aktaracağız. Yakın yerlerdeki ören yerlerine de kaynak aktaracağız. Biz bunu Ege için yapıyoruz" diye konuştu.



"BAKANLIK DEVREYE GİRER"

Bakan Ersoy'un Kemeraltı'nı işaret etmesi çok önemli. Kemeraltı'nın ayağa kalkması demek, Çeşme'deki bu projenin yanı sıra İzmir turizminin gelişmesi için bir başka önemli dinamiğin de devreye sokulması demek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sık sık "En büyük projem Kemeraltı" diyor... Ancak, Kemeraltı'nı sadece Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarıyla topyekün ayağa kaldırmak mümkün gözükmüyor.

Bakan Ersoy'un bu açıklamasından sonra dün Çeşme projesini yakından takip eden bir isim olan AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ile görüştüm. Kemeraltı için çok büyük bir kaynak gerektiğine dikkat çeken Kaya, "Çeşme projesinden elde edilecek gelirle Kemeraltı ve İzmir'in restorasyon gibi kültürel projelerine güçlü bir kaynak aktarılacak. Kemeraltı için bu defa Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bizzat kendisi devreye girer. Kemeraltı'ndaki bu iş, Bakanlık çalışması olarak yürütülür. Daha önce Bakanlık Otelciler Sokağı'nda çalışma yapmıştı.

Ama Kemeraltı'nda sokak sokak yapılacak o kadar çok iş var ki..." dedi.

Çeşme projesine karşı çıkanlar bu önemli noktayı da dikkate almalı...